每日星座運勢／摩羯花點時間研究在 投資規避風險

2025-08-16

牡羊座

短評：喜歡湊熱鬧，有機會交到不少新朋友。

【整體運★★★★★】

心情愉快的一天，把工作先擱著，四面八方呼朋引伴，交朋友成為今天的重心，單身者與異性互動頻繁，有獲得愛情的機緣。在閒聊中朋友不經意的一個舉動或一句漫不經心的話，都有可能成為你的靈感，讓你挖掘出商機。

【愛情運★★★★☆】

夫妻之間偶有小吵小鬧，不過，這些絲毫不影響彼此的感情，反而增添了甜蜜度。

【事業運★★★★☆】

樂觀自信的一天，能積極面對生活中的每一件事，好運也不斷降臨到你身上。

【財富運★★★★☆】

競爭中得財，得財略為費心吃力，所幸在辛苦競爭後多能有所收穫。動口生財者較容易感受到今日的好運。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-12:00am 玫瑰紅

開運方位：西北方向

金牛座

短評：運勢一般，多了幾分和氣，少了幾分刻板。

【整體運★★★☆☆】

愛情上心思敏感度增加，獨處時易覺得寂寞無聊，情緒不定易受他人影響。財運一般，錢財上沒有什麼特別的進出。閒暇時可外出購物，多走走看看，認真比較就能發掘到價廉物美的實用商品。

【愛情運★★☆☆☆】

對另一半表現得較為強勢，容易起衝突。別企圖控制對方或是主導一切，相互尊重才好喔！

【事業運★★★☆☆】

較重視職場人際關係，並能如期完成份內工作，容易得到他人的欣賞。

【財富運★★★☆☆】

金錢的用法趨於保守，更為看重錢財的累積。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：6:00-8:00am 秋葵綠

開運方位：正北方向

雙子座

短評：財務糾紛多，多留意金錢往來。

【整體運★★★☆☆】

今天精神狀態不佳，是休息的日子，不宜用腦過度。對金錢的敏銳度較弱，交易時多留意帳單、數據等，小心因疏忽而惹來錢財糾紛。愛情運平穩，有伴侶的人聚少離多，彼此思念，以往的誤會也因此消融。

【愛情運★★★☆☆】

夫妻之間或多或少總會出現一些問題，應正視問題，運用技巧來解決，而不是避而不談。

【事業運★★★☆☆】

遇到困難時別愁眉苦臉，也別只顧著埋頭苦幹，多運用人際關係會更容易解決。

【財富運★☆☆☆☆】

誤判情勢、受騙上當的機率頗高，一時的興起可能換來無謂的損失或讓自己背負龐大的債務。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：5:00-6:00am 蘋果綠

開運方位：東南方向

巨蟹座

短評：幹勁十足，充分釋放自身的能量。

【整體運★★★★☆】

積極向上的生活態度，讓你贏得家人及朋友的肯定。有機會在眾人面前展現才華，讓異性對你刮目相看，有人主動靠近你。別因忙碌而忽視身體狀況，多關心身體健康也是今天的重要工作。

【愛情運★★★☆☆】

單身者有戀愛的機會，來得突然令你有些措手不及，調整好心態，思考一下未來的生活吧！

【事業運★★★★★】

思維敏捷，智慧迸發，提出的意見易被認同和採納，要好好把握時機。

【財富運★★★★☆】

事業上有增資擴充的慾念，金錢上的好運多來自於籌資順利，尤其若想要有實質收入則需要花費更多的勞力與體力囉！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：9:00-11:00am 夕陽橙

開運方位：正南方向

獅子座

短評：發揮善解人意的一面，諸事順意的一天。

【整體運★★★★★】

有伴侶的人有機會在伴侶面前施展魅力，不妨好好打扮一番，與對方來一次甜蜜約會，會讓雙方都感到驚喜。人際關係和諧，與人為善，易贏得老少朋友的喜愛，還有機會獲得特別關照。

【愛情運★★★★☆】

好好想想你是不是答應了對方什麼要求？既已承諾就要盡量兌現，對方很期待喔！

【事業運★★★★☆】

發揮風趣幽默的一面，能很快活絡氣氛，有利拓展人脈。

【財富運★★★★★】

事業上有增資擴充的慾念，順利的財運對於增資有正面幫助。金錢上的貴人多來自長輩。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：3:00-5:00pm 石榴紅

開運方位：正西方向

處女座

短評：拓展人脈的好時機。

【整體運★★★★☆】

多張開耳朵聽聽別人的談話，值得認識的人就主動向前攀談；人脈有著擴張的機會，好的合作對象可靠自己爭取；與伴侶相處時「以柔克剛，以退為進」的策略，能及時掐滅對方燃起的火苗。

【愛情運★★★★☆】

單身者容易得到異性關注，有機會戀愛；已婚者心情平和，容易感受到家庭的溫暖。

【事業運★★★★☆】

心情愉快，良好的心態讓你在遇到困難時也能克服，收穫豐厚。

【財富運★★★★☆】

賺錢慾望強烈，對投資感興趣，資金周轉頻繁。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：4

吉時吉色：9:00-10:00am 萊姆黃

開運方位：正西方向

天秤座

短評：尊重他人也是尊重自己。

【整體運★★★☆☆】

當著眾人面前責罵自己的配偶，會讓他顏面盡失，對你也產生怨恨，感情易出現危機；應酬時不宜喝太多酒，容易失態並因此降低在他人心目中的好感程度；今天上班的朋友可得到一份豐厚的補助。

【愛情運★☆☆☆☆】

夫妻感情有不和的傾向，外界干擾很多，在心浮氣躁之下，不宜處理感情問題。

【事業運★★★★☆】

外界助力很強，喜歡與人群接觸者，特別容易在與人互動中感受到快樂。

【財富運★★★☆☆】

較惜財，能腳踏實地的做好理財規劃。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：12:00-1:00pm 櫻桃紅

開運方位：西南方向

天蠍座

短評：今天運氣不錯，對自己相當自信。

【整體運★★★★☆】

今天對異性有著強烈的感覺，有點一見鍾情的味道，但你在懷疑這樣的愛情是否有真正的內涵。財運方面，今天的收益有明顯的增長，來自多方面的補益讓人羨慕不已。晚上吃過飯可以去山頂吹吹風，享受下喧囂後的寧靜。

【愛情運★★★☆☆】

愛情是你最佳的避風港，受到的委屈、開心的事都可以吐露給另一半聽喔！

【事業運★★★★☆】

與人互動頻繁，易結識一些新朋友，並且有機會成為你工作上的合作夥伴。

【財富運★★★★☆】

在外朋友多者，遇到錢財困難易得人助。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：8:00-10:00pm 橄欖綠

開運方位：東北方向

射手座

短評：易於滿足更容易體會到幸福。

【整體運★★★★☆】

感情上應注意兌現承諾和情感穩定，別讓疏忽冷落、缺乏溝通而扼殺原有的默契；早上做做床頭瑜伽，能穩定你全天的情緒，並創造持續整天的平靜和滿足；財運比較不錯，投資理財時稍微放開、大膽點，比較有大的收益。

【愛情運★★★★☆】

感情運不錯，多能心想事成。適宜談婚論嫁，有結婚念頭的人可好好籌劃一番。

【事業運★★★☆☆】

總括來說，今天的運勢還不錯，思想活躍，注意抓住瞬間靈感會讓你收穫豐碩喔！

【財富運★★★★☆】

成功的公關可為你贏得一筆可觀的收入。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：3

吉時吉色：7:00-9:00pm 芒果黃

開運方位：西北方向

摩羯座

短評：人際關係帶來了好的回報。

【整體運★★★★★】

平時花足功夫的人際關係今天發揮作用，各部門的鼎力合作與配合使你的工作開展的比預期還要順利；感情事故也因朋友的介入和勸說而得到修復；投資理財應在規避風險上花點時間和精力研究，必要時可求助金融領域的朋友。

【愛情運★★★★☆】

已婚者易得到另一半的重視，有什麼要求都可以提出來；單身者容易有意想不到的桃花！

【事業運★★★★★】

有機會幫同事調解紛爭，也因此能獲得同事的信賴呢！

【財富運★★★★☆】

滿腦子都想著錢，有錢才有安全感的一天。也因為對錢的敏銳度較強，所以適合積極經營財富。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：1:00-2:00pm 芙蓉晶粉

開運方位：正北方向

水瓶座

短評：朋友是你的引線人。

【整體運★★★★★】

有機會結識朋友的朋友，如想有進一步了解和發展，可讓朋友充當紅娘進行遊說，並給你們創造機會；商業應酬中透過朋友或同事的引見，能接觸到行業中資歷深的人士，對日後事業大有助益；對品牌服飾的追求會讓你有所破費。

【愛情運★★★★☆】

想從另一半身上獲得更多的溫存，不妨多花些時間和心思在對方身上，自然能感受到甜蜜。

【事業運★★★★★】

心態相當的不錯，事情雖不少，但你感覺都能輕鬆應對，能抽出時間做自己感興趣的事。

【財富運★★★★☆】

財神爺送錢來囉！有得財的機會，多是收禮等他人之贈送財，輕輕鬆鬆就有鈔票入袋。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：5:00-6:00pm 鈦晶金

開運方位：正北方向

雙魚座

短評：今日好運相伴。

【整體運★★★★☆】

太過嚴肅會顯得你很冷漠，做一個調皮的表情反而能給心儀對象留下好印象；學生族留意校園裡的公告欄，有機會獲取到一份不錯的兼職；對金錢的嗅覺很敏感，可望在街上拾得意外之財。

【愛情運★★★☆☆】

和情人一同出遊或是甜蜜約會的機會都會增加，可以讓自己輕鬆一下。

【事業運★★★★☆】

沒有什麼壓力，精神格外清爽，適合與親友聚會，享受溫暖的親情和友情。

【財富運★★★★☆】

有意外之財，例如：彩券中獎。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：3:00-5:00pm 玫瑰紅

開運方位：正東方向

