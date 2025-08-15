每日星座運勢／巨蟹嘗試接觸新領域 壓力中有進步

2025-08-15

牡羊座

短評：運勢旺盛，心情愉快。

【整體運★★★★☆】

財運不錯，今天對市場的把握相當敏銳，正是出手的好時機。工作上，和同事的合作能產生好成績。公園是晚上約會的好地方，夜深人靜時漫步湖邊，能夠讓夫妻感情迅速升溫，彼此產生奇妙的情愫。

【愛情運★★★★☆】

異性緣很好，單身者有機緣遇到心動的對象，戀愛中人也能有快樂精彩的一天。

【事業運★★★☆☆】

運勢不強，宜穩定情緒，除去內心的浮躁，腳踏實地做好本職工作。

【財富運★★★★☆】

財運不錯的一天，只要積極地開展，就能有所收穫，對於商務、業務、開發工作者的影響較大。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：9:00-10:00am 硃砂紅

開運方位：正南方向

金牛座

短評：感情上適度的距離可以產生「美」。

【整體運★★★☆☆】

小心你的糾纏不休會讓他產生厭惡的心理，適度與對方保持一段距離，適度地給彼此一些空間，才能讓感情產生神秘感；工作上爭分奪秒，緊湊的工作速度讓你無暇顧及同事的求助，即使是拒絕也要注意自己的態度；今天的財運波動不大，收支維持平衡。

【愛情運★★☆☆☆】

感情生活較穩定，偶爾有一些誤會讓伴侶之間鬧得不愉快，但只要把話說開多能化解矛盾。

【事業運★★★★☆】

在人際處理上要多費點心思，看到別人有需要幫忙之處應伸出援手，將有利於加強人際關係。

【財富運★★★☆☆】

運勢較平順，有時間多外出，主動挖掘商機。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：4

吉時吉色：9:00-10:00am 鈦晶金

開運方位：東南方向

雙子座

短評：積極調整心態，才能遠離煩躁。

【整體運★★☆☆☆】

情緒有些煩悶的樣子，把這種心境帶到工作中的話，只會讓工作停滯不前；KTV會是此日你的最佳去處，發洩一下，心情會好很多哦；人際溝通上，做一個好的傾聽者遠比夸夸其談的人顯得更有修養。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者無心經營感情，渴望外出尋找新鮮與刺激，請多為對方著想，另一半需要你的關心。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運很背，腦袋空空的，要注意輕重緩急拿捏不清而誤了大事。

【財富運★★★☆☆】

財運普通，有合夥生財的機會，宜出力不出資。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：5:00-6:00pm 燻鮭紅

開運方位：西北方向

巨蟹座

短評：適當控制脾氣。

【整體運★★★★★】

在另一半面前有些耐性不足，若不收斂，有引發爭執的可能；事業上，輕快的行動力是你今天能夠超越競爭者的最大優勢；偏財運佳，如遇朋友相邀玩牌或抽獎，不妨一試，會有不錯的收穫。

【愛情運★★★☆☆】

有伴侶者不易得到對方的關心，互動較少，易感失落；單身者桃花不多，想戀愛得加把勁。

【事業運★★★★★】

今日是個奮鬥挑戰的日子，不妨提起勇氣接觸陌生的領域，或許會產生壓力，不過呢，在壓力中你一定會有進步！

【財富運★★★★★】

財運還不錯啦，可是容易產生後遺症，例如：得了錢財，惹人眼紅！商務競爭者，後遺症較少。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：5:00-7:00pm 燻鮭紅

開運方位：正西方向

獅子座

短評：細心、耐心會更順利。

【整體運★☆☆☆☆】

多注意衣著上的細節，以免約會時發生不必要的尷尬；工作上有出現紕漏的情形發生，最安全的做法就是讓工作夥伴全程跟進；用在健身活動、聚會上的支出較多，要合理分配錢財。

【愛情運★☆☆☆☆】

愛情運勢低迷，若是不想處處碰壁，最好選擇一個人靜靜的獨處。

【事業運★☆☆☆☆】

今日事業呈現低潮狀態，有嚴重受困的感覺，感覺很多事情處理不完卻又非做不可！

【財富運★★☆☆☆】

特別要緊防投機心作祟，稍有不慎恐因小失大。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：6:00-8:00am 雪花銀

開運方位：正南方向

處女座

短評：今天頭腦敏銳，做事理性有原則。

【整體運★★★★☆】

愛情平淡而和睦，雙方都能保持一種平靜的心態相處，顯得較融洽。工作表現頗為出色，敏銳的直覺讓你輕易做出新的突破，得到上級的肯定與讚賞。晚上有機會與專業人士共同討論生財之道。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛運平平，沒有什特殊變化，兩性之間可以平和相處！

【事業運★★★★☆】

事業運佳，適合在今日做點創意設計、文書計算一類的工作。只要積極點，你的想法容易被採納！

【財富運★★★☆☆】

有利於主動向外發展，從事貿易、旅遊、運輸行業者，易在辛勞中得財。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：2:00-4:00pm 竹葉青

開運方位：正南方向

天秤座

短評：輕鬆的應對是必勝的關鍵。

【整體運★★★☆☆】

來自家人與工作的壓力都不小，一天的情緒都會受到影響。單身者不如出去轉轉，男生會有英雄救美的機會哦！別把錢看得太緊，為有困難的人伸出援助之手，會給你帶來好運。

【愛情運★★★☆☆】

不管是快樂還是憂傷，都把你的內心感受與對方分享吧，可增進心與心的距離！

【事業運★★☆☆☆】

雜事多，常手忙腳亂。對於他人請求盡量委婉拒絕，做好本職工作要緊。

【財富運★★★☆☆】

切記小賭怡情，大賭就傷心。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：3:00-4:00pm 深茄紫

開運方位：正西方向

天蠍座

短評：堅持自己的原則和信念。

【整體運★★★☆☆】

即使速度稍微慢了一點，但是能先別人一步行動，可望拔得頭籌；投資上暫時遇到一些小挫折，不要輕易改變方向或放棄希望；今天的你稍微任性一點也會被別人接受哦，趁著這種運氣對自己的主張強勢一點，過關的可能性大增。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛運平平，有伴侶的人雙方都應少說兩句挑剔埋怨的話，這樣才不會引發口角。

【事業運★★★☆☆】

把握住要點才是最重要的，先把份內事做好，同事說什麼不用太過在意，不必攪和進去，以免被人嫌棄。

【財富運★★★★☆】

花錢慾望強烈，你覺得花大錢也無所謂，只要開心就好。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：2:00-3:00pm 蜜瓜黃

開運方位：東南方向

射手座

短評：在工作上不可放入私情。

【整體運★★★★☆】

若公私混淆的話，不夠客觀的心態容易引起他人反感。不要輕易處理超越能力範圍之事，以免頻繁出錯。看看證券方面的報紙，搜集一些投資方面的有用訊息，日後能夠派上用場。單身者有邂逅夢中情人的好運氣。

【愛情運★★★★☆】

愛情運旺旺，多花點心思、時間在情人身上，別太硬邦邦喔，否則會造成愛情運降溫！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，顯得忙碌，事情接二連三的來，應付起來有些吃力。

【財富運★★★☆☆】

對財務評估精準的一天，眼光不錯，購物容易買到物美價廉的好東西。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：1:00-2:00pm 臘梅白

開運方位：東南方向

摩羯座

短評：懶惰會使人退步，若要更好的表現，還需振作。

【整體運★★☆☆☆】

今天心態不好，容易與另一半發生誤會，冷靜下心態，不要把矛盾越鬧越大。投資上比較懶散，不肯花費精力去查閱資料，容易誤判形勢。工作上有點得過且過，雖然勉強能夠應付交差，不過大家期待你能有更佳的表現。

【愛情運★★☆☆☆】

在感情經營上不夠用心，新戀情難有進一步發展，容易讓戀人感覺不到你的關心。

【事業運★★★☆☆】

工作難以推進，不妨找同事聊聊，尋求幫助，可有效解決難題。

【財富運★☆☆☆☆】

財運較弱，情緒不穩，應暫停投資行動，勉強為之，判斷錯誤的機率很高。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：9:00-11:00pm 蕃茄紅

開運方位：正南方向

水瓶座

短評：付出總會有所回報。

【整體運★★★☆☆】

愛情際遇較差，心情低落，戀人們易因小事而大動干戈。小錢不出大錢不入，別只顧心疼自己所付出的，其實收穫的也並不少。從事行政工作的人不妨放開手腳大膽表現自己，今天可是難得的好機會。

【愛情運★★☆☆☆】

易與同事或朋友產生曖昧情愫，倘若不能光明正大交往，還是快刀斬亂麻為宜。

【事業運★★★★☆】

儘管工作忙碌，才能也易獲得發揮，有專長者特別容易脫穎而出。

【財富運★★★☆☆】

大多花在吃吃喝喝玩樂上，那也不錯，起碼享受到了。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：9:00-11:00am 鈦晶金

開運方位：正西方向

雙魚座

短評：別人的路讓別人去走吧。

【整體運★★☆☆☆】

多管閒事，反而會因他人的事引起你們之間發生爭吵，別去做吃力不討好的事情；財運平平，一切只需靜觀其變。事情不多，是非多，工作之餘還是不要湊熱鬧在那裡東家長西家短的。

【愛情運★☆☆☆☆】

爭執超級多，保持距離以策安全，因為容易感受到對方的蠻橫無理，你也要注意自己的態度喔！

【事業運★★★☆☆】

工作很有計劃，只是在細節上想得較多，很容易影響進度。

【財富運★★★☆☆】

財運受到阻礙，能提升財運的貴人多偏向女性！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：3:00-5:00pm 朝霞紅

開運方位：西北方向

