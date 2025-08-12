每日星座運勢／獅子與同事聯繫情感 有助合作事宜

2025-08-12

牡羊座

短評：對待他人，還是寬容一些的好。

【整體運★★★★☆】

音樂愛好者有機會參加一場大型演唱會，壞情緒得以充分地釋放。戀愛者易遇上戀人的老相好，別太在意，以免雙方都不悅。炒股票者預感較強，能及時在大盤下跌時火速拋出，把損失減到最小。

【愛情運★★★☆☆】

今日容易被眼前的孤單寂寞迷惑，無法確定自己的心意，想戀愛不易。

【事業運★★★★☆】

外界的助力很強，尤其是人緣好的人，特別容易在與人互動中產生喜悅心情。

【財富運★★★★☆】

眼光不錯的一天，出門消費容易買到物美價廉的好貨色。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：9

吉時吉色：7:00-9:00am 橄欖綠

開運方位：正北方向

金牛座

短評：做什麼事都要把握好「尺度」。

【整體運★★★☆☆】

有心儀對象者在追求所愛時要注意方法，太過急進很容易讓對方反感；工作上雖然你的表現很不錯，但過於驕傲會讓同事都不喜歡你，甚至是嫉恨；朋友的忠言對你來說雖然會有些難聽，有理的話還是應該虛心接受。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛運不太好，態度不要太強硬，如果態度硬梆梆的話自己會吃悶虧的。

【事業運★★★☆☆】

心情會有一些起伏，對工作和生活都有所影響，應平靜心情，維持積極向上的心態才好。

【財富運★★★☆☆】

錢財周轉不過來時，別心急，想想是否可以請親友援助。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：6:00-7:00am 櫻桃紅

開運方位：正東方向

雙子座

短評：大膽地嘗試會得到可喜的回報。

【整體運★★☆☆☆】

新婚的朋友可要留意另一半的眼神，對你那過於平靜的行事風格，容易讓對方感覺不被重視！財運平順，膽大心細會讓你的財運好上加好。工作中光是負責還不夠，還得加把勁用心做。

【愛情運★★☆☆☆】

戀情難以明朗化，面對不喜歡的人要明確表明態度，曖昧不明對雙方都不是一件好事唷！

【事業運★★☆☆☆】

容易為了小事動氣，情緒波動大，易在不知不覺中得罪人；能及時調整情緒者麻煩指數就能降低。

【財富運★★★☆☆】

想要省錢則要少出門、少玩樂，洩財點在於出門旅遊、吃喝玩樂間。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：8:00-10:00am 萊姆黃

開運方位：正北方向

巨蟹座

短評：健康運不佳。

【整體運★☆☆☆☆】

想與對方一起做些有趣的事情，卻得不到對方的配合，讓你也失去了遊戲的興趣；容易暴飲暴食，錢財因此流失不說，還影響了健康狀況；工作起來就像上了發條的機器，忽略了正常的休息，將給身體造成負擔。

【愛情運★☆☆☆☆】

情侶間少計較、多付出，可相安無事，得失心太重則易感失落；單身者忌拿愛情開玩笑。

【事業運★☆☆☆☆】

今日事業運不佳，發展能力很差，有被困住難以突破的跡象。你不用急著想要改變什麼。

【財富運★★☆☆☆】

在花費上要小心，別超支了。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-12:00am 燻鮭紅

開運方位：正北方向

獅子座

短評：皆大歡喜。

【整體運★★★★★】

愛情運勢旺盛，讓你喜氣洋洋，在精心的設計和安排下，告白、求婚的成功率高；獨到的投資眼光和策略，會讓你的錢包充實不少；情緒很不錯，工作起來也感覺輕鬆愉快。

【愛情運★★★★★】

愛情運還算不錯，多向外活動會有特殊的機遇喔！

【事業運★★★☆☆】

今日事業呈現平穩狀態，適合把例行公事處理得條理分明，額外花點時間與同事聯繫情感，會有助於往後的合作事宜喔！

【財富運★★★★★】

財神爺送錢來囉！今日有得財的機會，例如：收到禮物、中獎、撿到錢等等。得財不太費力呢！

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：7

吉時吉色：8:00-10:00pm 青金石藍

開運方位：西南方向

處女座

短評：失去的，不一定是最珍貴的。

【整體運★★★☆☆】

失戀者的傷痛久久難以平復，今天更會因朋友不經意的話而引發失落感。理財得到親友的支持，並在財運低潮期獲得他們的幫助。工作中遭遇的困境，會在關鍵時刻呈現峰迴路轉之勢，雖有損失卻不失重頭來過的機會。

【愛情運★★☆☆☆】

愛情運呈現冷冰冰的狀態，少了一點甜蜜的感覺。

【事業運★★★☆☆】

追求慾望不強，工作熱情也不高，還容易被家事分心，不妨與好朋友聊聊心事，可為你減輕壓力。

【財富運★★★☆☆】

在投資理財上，有利雙管齊下，採取穩定保守策略，易有進帳。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：8:00-10:00am 石榴紅

開運方位：正北方向

天秤座

短評：今天的運勢跌宕起伏。

【整體運★★☆☆☆】

在與他做愛時表現出來的不專心，讓他感到很惱火，甚至懷疑你是否有外遇；工作中取得的卓越成績會有被人竊取的危險，千萬要保管好原版的資料、文件；財運不錯，有機會從朋友處獲得有利訊息，易有一筆可觀的收入。

【愛情運★☆☆☆☆】

有伴侶者不易感受到伴侶的溫暖，遇到問題切忌冷戰，應以理性平和的態度跟對方溝通交流。

【事業運★★☆☆☆】

情緒會受你爭我奪的混亂環境影響，轉強的好勝心將會使你陷入無意義的戰場。

【財富運★★★☆☆】

財運不太好，呈現求財不易，得財費力的困境。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：1:00-2:00pm 咖啡棕

開運方位：西南方向

天蠍座

短評：把最好的展現出來，不好的地方慢慢改正。

【整體運★★★☆☆】

愛情運很好，適宜約會，縱然出現一些煩人的小事，也會很快被拋諸腦後。最好不要去買一些打折商品，這不僅會讓你荷包空空，還不實用。工作運對你有些不利，特別是體力勞動中要特別留心意外。

【愛情運★★★★☆】

初戀者可以多約會，在玩樂中增進彼此的瞭解，兩人的戀情進展會很迅速喔！

【事業運★★☆☆☆】

職場中要面臨困擾或突發狀況，主管階層開始認知到自我調整和團隊群策群力的重要性，開始重新省思並整合週遭的資源。

【財富運★★★☆☆】

同情心泛濫，出門在外易上當受騙。管好錢袋，以免被心懷不軌之人盯上。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：7:00-9:00pm 遠洋藍

開運方位：東北方向

射手座

短評：工作時，不可過於誇大事實哦！

【整體運★★★★☆】

今天的愛情運勢十分顯眼，有機會收到沒有署名的神秘禮物，眼神有些異樣的他就是禮物的主人哦！聚財的局面非常明朗，隨處可見賺錢的機會，不過也別只顧著撈錢，還要適當地放鬆一下，畢竟身體可是革命的本錢。

【愛情運★★★★☆】

約會時，別忘了帶上一份愛的禮物喔，甜蜜的時光每一秒鐘都別浪費！

【事業運★★★★☆】

收穫頗多，工作易得到上司的肯定。個人能力得到提升的同時，別忘了與同事分享你的經驗唷！

【財富運★★★★☆】

有多方進財的運氣，有利開闢第二生財管道。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：5:00-7:00am 竹葉青

開運方位：正西方向

摩羯座

短評：貴人助力強，人際優勢用得好會有不錯的收穫。

【整體運★★★☆☆】

今天運勢平順，家中的事情無需過多操心，家人會把一切安排妥當。你可以專心投入到工作中，遇到困難不妨多與上司、同事溝通，會獲得援助與支持。晚上抽點時間去親友家串門子，互相往來會為你帶來好運。

【愛情運★★☆☆☆】

遇到不太喜歡的桃花機率高，別因為寂寞而戀愛，對於無感的桃花直接拒絕為妙。

【事業運★★★★☆】

工作上進展順利，但還需要多加磨練自己的專業技術，以免他人說三道四。

【財富運★★★☆☆】

投資前要多參考他人意見，如果學識淺薄又獨斷獨行，吃虧的會是自己喔！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：6:00-8:00am 薔薇粉

開運方位：西南方向

水瓶座

短評：維護好現有的客戶關係很重要。

【整體運★★★★☆】

今天有機會與有緣人相遇，要控制一下自己的情緒，小心因激動而破壞自己在對方心中的形象。工作業績有所突顯，為升職、加薪增添了籌碼。晚上可以去K歌，把你的熱情用歌聲唱出來，會有提升運勢的功效。

【愛情運★★★☆☆】

自制力較弱，情慾旺盛，小心急於戀愛而投入一段感情中，影響正緣。

【事業運★★★★☆】

事業運頗優，有利於業務工作者，在外頭奔波一番多能有正面收穫；今日有機會得到貴人的協助。

【財富運★★★☆☆】

今日花錢的慾望很大，看到喜歡的東西很難控制不消費，如果想省錢，今日就別逛街吧！

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：7:00-9:00am 艷棗紅

開運方位：正東方向

雙魚座

短評：運勢波動不一，要適用才好。

【整體運★★☆☆☆】

投資運不升反降，對把握不大的項目，觀察一段時日再做決定，有利於你的判斷。工作中與他人配合默契十足，進展速度超過平時。感情的升溫需要一個過程，對急於求成的朋友而言，心急可吃不了熱豆腐，調整好心態哦！

【愛情運★★★☆☆】

可以經由參加社團或是工作上的人際往來，結識對自己很有助益的伴侶喔！

【事業運★★★☆☆】

工作任務不重，適合做好全面的規劃與調整，以便更好地開展工作。

【財富運★★☆☆☆】

多一事不如少一事，少惹錢財是非。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：3:00-5:00pm 杜鵑粉

開運方位：西南方向

【延伸閱讀】

繼續愛下去…這段曖昧會有好結果？

他是你的靈魂伴侶？兩人會有未來？

【更多命理資訊，都在科技紫微網 】

商品推薦