每日星座運勢／雙魚與同事合作愉快 提意見獲採納

2025-08-07

牡羊座

短評：今天你的愛情有點像苦咖啡。

【整體運★★★☆☆】

想要退出又好像陷得更深，其實你們的感情從未轉淡，約個時間說清楚就是最好的解決辦法。財運平平，今天還是把投資的衝動收斂起來才好。努力想要有所作為，卻總被他人的想法所左右，感覺有些無奈。

【愛情運★★★★☆】

有機會得到異性的主動關心和幫助，讓你很有滿足感，被愛的感覺讓你陶醉。

【事業運★★☆☆☆】

工作上宜憑實力取勝，若放任惰性或是靠拍馬屁，恐會落人話柄。

【財富運★★★☆☆】

有暗中進財的機會，傾向暗中運作與調度，不太利於見光，見光反而容易財運停滯。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：7

吉時吉色：8:00-9:00am 苔蘚綠

開運方位：東南方向

金牛座

短評：正面思考可帶來好運。

【整體運★★★★☆】

今天是戀愛中人拜見家長的好日子，成功率頗高，帶點小禮物，效果還會更明顯。與合作夥伴的默契會得到實質上的進展，交流互助機會明顯增多。工作上非常積極，但欠缺機會，還需耐心等待。

【愛情運★★★★☆】

戀愛運小佳，不妨去熱鬧的地方約會，例如：逛街、看電影等，戀情發酵。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，亂七八糟的雜事特別多，不過沒關係，只要耐著性子，一樣可以順利完成手邊的工作！

【財富運★★★★☆】

財運很棒，對勤勞者特別有利，適合談判金錢、傭金問題，只要積極開發，就會有訂單。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：6:00-8:00am 墨玉綠

開運方位：東北方向

雙子座

短評：情緒安寧，能享受生活。

【整體運★★★☆☆】

今天可以抽出時間來陪伴另一半，讓溫馨浪漫的情調瀰漫在兩人的世界裡。財運指數較高，玩玩金錢遊戲休閒一下無可厚非，但不可把輸贏看得太重，純娛樂而已。工作上不太穩定，容易與同事鬧矛盾，影響工作情緒。

【愛情運★★★☆☆】

有時間多陪伴戀人散散步，或是看場愛情電影，彼此都會有許多新鮮感受喔！

【事業運★★☆☆☆】

身邊的同事產生意見的分歧時，最好不要對他們的觀點做出評論，安心做好自己的事情就好，以免惹麻煩上身。

【財富運★★★☆☆】

信用卡的使用也要小心，以免過度擴張信用導致入不敷出。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：4:00-6:00pm 乳酪白

開運方位：西南方向

巨蟹座

短評：戀人彼此間的傷害往往錯在互動關係上。

【整體運★★★☆☆】

今天你有些不理性的反應，容易扭曲伴侶的話，誤解他的行為，兩人之間應該多些互動溝通，少點自我防衛；人口老年化趨勢讓你不得不重視養老問題，理財時為自己購買養老保險會是不錯的選擇；辦公桌上擺上一小盆仙人掌會有不錯的開運效果。

【愛情運★★☆☆☆】

外力干擾多，不要聽到一點風聲就搞得心情不愉快。

【事業運★★★☆☆】

適合循序漸進地做事，欲速則不達，務實的態度可讓好運降臨。

【財富運★★★★☆】

做好錢財規劃，可望看到錢財升值。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：1

吉時吉色：9:00-10:00am 鉑金灰

開運方位：西南方向

獅子座

短評：思緒比較混亂，應做好情緒管理。

【整體運★★☆☆☆】

情緒不太穩定，工作上很容易出錯，特別是技術工作者，小心因細節上的問題而影響全局。單身者愛情運較平淡，需主動與異性互動才能提高機會。投資上應謹慎為妙，不過，有閒錢的話可以投資較穩妥的基金。

【愛情運★★★☆☆】

異性緣佳，單身者有機會在職場中結識有緣人，感情進展平順。

【事業運★☆☆☆☆】

今日事業運不理想，負面思考太過嚴重，面對壓力會產生委屈心態或強烈的情緒反應，唯有控制自己的EQ才能搞定今日的工作喔！

【財富運★★★☆☆】

想留住錢財的話，就少到購物中心閒逛。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：8:00-10:00am 脆梅青

開運方位：西南方向

處女座

短評：腦到心到，四肢勤快。

【整體運★★★★☆】

今天向心儀對象表白的成功機率很高哦，要好好把握；過去用的那套理財方法，今天看來已經過時，不如嘗試新的方法，效果會更佳；工作熱情高漲，說到的事想急於做好，辦事效率頗高。

【愛情運★★★★☆】

與異性朋友的關係頗為融洽，有戀愛機緣；單身者有暗戀對象，可大膽表達愛意。

【事業運★★★★☆】

精力充沛，活力十足，專心於工作，必可完美達成任務。

【財富運★★★☆☆】

今日與錢特別有緣，雖然不見得有實際收穫，可是有機會接觸有錢、有社會地位的人，不妨與他們談談理財投資之道。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：1:00-2:00pm 香吉士黃

開運方位：正南方向

天秤座

短評：很有志氣，不服輸的一天。

【整體運★★★☆☆】

想要證明自己的能力，你便卯足了勁埋頭苦幹，對於旁人的挑釁也滿不在乎，辛苦付出頗有成效，也獲得了不少掌聲，讓你很有成就感。財運平順，適合開源。愛情運較弱，單身者會有心儀對象出現的機遇，但需主動才有希望。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛中人少跟其他異性朋友互動接觸，否則會引來情人的不滿及妒意。

【事業運★★★★☆】

事業進展得十分順利，良好的口才使得他人都願意和你在工作上積極配合。

【財富運★★★☆☆】

潛藏的貪念一被引動時，恐因好大喜功導致判斷錯誤的危機。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：9

吉時吉色：3:00-5:00pm 深海藍

開運方位：正南方向

天蠍座

短評：趁著好運到來，充分發揮自己的能量吧！

【整體運★★★★☆】

愛情際遇較好，朋友給了你不少追愛的勇氣，令你信心倍增，可望結識不錯的異性；工作前整理一下周圍的環境，可換來一天良好的工作心情；投資方面，若與朋友合作，將能達到最佳的投資效果。

【愛情運★★★★☆】

有機會遇到讓你心動的對象，別太拘謹，大膽靠近對方，才能增進彼此的了解。

【事業運★★★☆☆】

敢作敢為、求新求變的精神不怎麼吃香，工作中可能會出現新的變數，應學會圓滑一點，做人做事都要給自己留些餘地。

【財富運★★★★☆】

偏財運不錯，可以買些彩券、樂透試試運氣，容易有不錯的收入！

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：2:00-3:00pm 桐花白

開運方位：正東方向

射手座

短評：冷靜處事，切勿感情用事。

【整體運★★☆☆☆】

情緒激昂，易有過激言語，與另一半太過纏綿易鬧矛盾，保持距離可相安無事。對金錢、數字很有感覺，檢查出不少遺留問題，挽回一些損失。工作熱情積極，對業務工作者特別有利，主動與客戶聯繫會交好運。

【愛情運★☆☆☆☆】

與異性接觸的機會少，單身者想要展開一段戀情不易；有伴侶者易感空虛，想要陪伴應直接說出來。

【事業運★★★☆☆】

會遇到一些非常愉快的事，你的熱情也很快被激發出來，讓你能很好地投入到工作中。

【財富運★★★☆☆】

投資新興產業有較大的風險，注意把握好方向。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：2:00-3:00pm 碧空藍

開運方位：西北方向

摩羯座

短評：人際關係上避免加入傳播八卦消息的行列。

【整體運★☆☆☆☆】

特別不要在背地裡議論他人的是非，容易陷入口舌紛爭之中。面對新任務的挑戰不夠熱情，單憑經驗很難有進展。去書店看看，買點專業書籍，給自己充充電。氣溫的變化較大，稍微不留神，就易感冒。

【愛情運★☆☆☆☆】

難以真正打開心扉，甚至有離群索居的傾向，易與良緣擦肩而過。

【事業運★★☆☆☆】

事業運不穩定，脾氣上顯得急躁不耐煩，可別意氣用事而誤了大事。

【財富運★☆☆☆☆】

財運不佳，不應與酒色財氣沾上邊，金錢損失往往來自於異性或是賭博！

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：8

吉時吉色：7:00-8:00pm 竹葉青

開運方位：正西方向

水瓶座

短評：工作強度不宜過強。

【整體運★★☆☆☆】

紅娘就在身邊，不要找藉口推掉必要的應酬，否則單身生活可還得維持下去。有機會結識一些投資人士，但不可輕舉妄動，時機並未成熟。工作中顯得有些散漫，小心因此而被人抓小辮子喔！

【愛情運★★★☆☆】

單身者有機會透過朋友介紹而結識性格不錯的異性朋友；已婚者感情生活多姿多彩。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，把嘴巴閉緊一點，少說少錯。另外呢！疑心病不要太重了，多包容同事不要去挑剔同事喔！

【財富運★★☆☆☆】

投機心過重，會導致財運起起伏伏喔！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：2

吉時吉色：1:00-2:00pm 珊瑚橙

開運方位：東南方向

雙魚座

短評：充滿激情，很有鬥志。

【整體運★★★★★】

與伴侶和睦相處，兩人更加融洽，共進晚餐也能增進彼此的感情。今天旺盛的財運和身邊貴人的指點，讓你能在投資市場上大有斬穫。工作上能與同事合作愉快，群策群力之下，讓你大展身手。

【愛情運★★★★☆】

有利花心思在生活情趣上，比如：綻放的百合花、曖昧的燈燭等等，在浪漫中感情升溫。

【事業運★★★★☆】

今日很適合扮演軍師的角色，提出的意見多能得到同事的肯定和上司的採納。

【財富運★★★★☆】

善用智慧得財的一天。有點賭運，適合去賭需要分析、計算的活動遊戲，例如：股票、賭馬等等。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：6:00-8:00am 櫻桃紅

開運方位：西南方向

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