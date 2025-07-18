下周星座運勢／太陽入獅子…牡羊座喚醒熱情、巨蟹迎新理財計畫

本周我們將進入第二周的水星逆行，但這周也是充滿自我展現、創造力與領導力提升的一周，首先我們在7月22日迎接太陽正式進入獅子座，我們也在7月25日迎接獅子新月，將為我們帶來新的自信與啟動能量。

<牡羊座>沉睡熱情被喚醒

本周太陽與新月進入創意宮位，將喚醒你沉睡的熱情與表現慾望。適合開始新計畫、經營戀情或嘗試藝術創作。你會渴望成為眾人焦點，記得保持真誠才能贏得支持。

<金牛座>適合整理居家

這週聚焦在家庭與內在的安全感，新月時刻非常適合改善居家環境或處理家人關係。你可能想重整生活步調、給自己一個喘息空間。情緒起伏稍大，記得照顧好自己。

<雙子座>正向思考 溝通走強

本周的溝通運將逐漸走強，太陽與新月都點亮你的表達宮位。適合重新經營社群、寫作、開會或學習新知。你的一句話可能會影響他人，保持思緒清晰與正向，會吸引更多支持者。

<巨蟹座>迎接新理財計畫

本周你的財務議題將浮上檯面，新月將為你帶來新的金錢契機。你可能會思考價值與收入的關係，或開始新的理財計畫。也適合強化自我價值感，給自己多一點肯定與賞賜。

<獅子座>太陽新月齊聚 能量爆發

本周為你的生日月開啟，太陽與新月齊聚本命宮，是你全年能量最強的一週！適合立下新的目標、改變造型、重啟人生新篇章。散發光芒的同時，也別忘了聽聽他人回饋。

<處女座>休息一下 療癒身心靈

本周將進入療癒與休息期，新月鼓勵你放下外務，好好照顧內在。適合靜心、進行靈修、冥想或療癒舊傷。若內心感到混亂或疲倦，這是身體與靈魂在提醒你要適時地慢下來。

圖為內心平靜示意圖。圖／AI生成

<天秤座>遇見志同道合的人

本周你的社交活動熱絡，你可能會參與團體計畫或拓展人脈。新月時刻很適合許下關於未來目標的願望。這週也可能會遇見有趣的夥伴或志同道合的人，激發你對未來的新想法。

<天蠍座>規畫職涯新方向

本周事業運轉強，新月將落在你的成就宮位，帶來事業新契機或曝光機會。你可能會想重新規劃職涯方向，或提升個人品牌影響力。展現專業與信念，有助於獲得更多信任。

<射手座>快去旅行或進修

本周冒險與學習運升溫，新月帶來遠行、學習或跨文化連結的能量。適合規劃旅行、進修、出版或拓展視野。你會更想尋找人生的意義，也容易被具有智慧的人所吸引。

<摩羯座>探索你的潛意識

本周是一個內在轉化的一週，新月照亮你的心靈深處。可能會處理財務整合、親密關係、或潛意識情緒。本周也很適合深度療癒或展開心理探索，面對真實的自己反而更有力量。

<水瓶座>在關係中找到平衡

本周在人際與感情關係將成為焦點，新月適合重啟或深化一段關係，也可能迎來新的合作或戀情。這週你在關係中要練習「平衡」，願意在關係中學習讓步，才能成就更深的連結。

<雙魚座>有新工作機會

本周你的工作與生活日常迎來新篇章。新月落在你的健康與工作宮位，適合開始新的習慣、調整作息或改善效率。這週也可能接觸到新的案子或工作機會，請保持彈性與積極。

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