招財進寶！4生肖8月初有「意外財富」...鼠抓住商機、他與朋友創業

生活中避不開錢財，如能得到一筆意外財富也能使生活更加多采多姿。搜狐網分享8月初會得到意外財富的生肖，快來看看你有沒有這方面的運氣吧！

生肖牛／勤奮耕耘 財富降臨

屬牛的人個性勤奮踏實，之前不辭辛勞努力工作，即使有穩定收入，但離理想生活還很遠，但到了8月初，長期累積的人脈發揮了作用，在社交場合中出現合作機會，透過合作，能夠為他帶來可觀的收入，也或許是偶然的投資得到回報，讓他的生活更加美滿順遂。

生肖蛇／冷靜睿智 捕捉財富

屬蛇的人向來有敏銳的觀察力，能在複雜的情況中找到正確的選擇，8月初能透過自身的智慧獲得財富增加的機會，可能是發現未被開發的領域，果斷出手，利用自己的商業頭腦獲得成功，累積財富，隨著財富到來，生活品質也會跟著提升。

生肖狗／忠誠可靠 好運到來

屬狗的人個性認真負責，廣泛的人脈將在8月初發揮作用，可能是老朋友帶來商業機會，與他一起合作創業，藉由自身不懈的努力，快速獲得龐大的財富，也可能在工作中，因平時的出色表現獲得主管青睞，薪資隨之大幅提升，意外之財讓他感到快樂欣喜。

生肖鼠／機智靈活 財路順利

屬鼠的人聰明靈活，擅長溝通，能夠靠頭腦解決生活難題，在8月初，他會發現取得財富的機會，可能是在網路上開展副業，運用特長吸引到客戶，獲得龐大收入，又或許在機緣巧合下，開創了小生意，並抓住商機，短時間內累積財富，生活隨著金錢增加更加豐富多彩。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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