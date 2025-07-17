大暑來了！命理師分享「2方法」開運：簡單又生活化

大暑是二十四節氣中的一個，表示一年中最炎熱的時期，是一年中陽光最猛烈、溫度最高、濕氣最重的時節。對此，命理師柯柏成在臉書發文，分享2個大暑開運的方法，強調開運也可以很「生活化」，只要按節氣步驟就好。

命理師柯柏成表示，2025年大暑交節氣在7月22日晚上21時29分11秒，俗話說「大暑小暑上蒸下煮、大暑小暑熱死老鼠」，正是符合大暑的節氣情況，此時太陽到達黃經120°，此時「月初為小，月中為大，今則熱氣猶大也」，為一年中最炎熱的時期。

柯柏成透露第一種開運方法，在大暑當天節氣時間後，於家中角落每處牆角撒「七粒白米」和「一小撮鹽」，目的為吸濕除穢，放到隔天早上就可以丟掉。

柯柏成接著分享第二種開運方式，在交節氣後隔天的早上，約在7月23日中午12時前，用碗裝六分滿的清水，於其放入「6枚銅板」，將碗放在南方曬太陽，至少曬15分鐘，此目的為收取天火能量，隨後將水潑向家門口，銅板擦乾後放入錢包，過了立秋（8月7日）再把銅板捐出去，就能象徵財源滾動。以上兩種方式很生活化，只要按照節氣步驟走就好了。

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