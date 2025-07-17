快訊

怒辭台師大自評指導委員 國教院長：無法指導不信任的學校

教練成就不應被抹滅 簡奇陞籲「勿霸凌」：誠摯道歉絕對接受

普發1萬得舉債？卓榮泰坦言「內心交戰」政府預算細節曝光…網全炸鍋

注定富貴！「3生肖」越低調越有錢 默默發財不吭聲

聯合新聞網／ 綜合報導
財運示意圖。圖／AI生成
財運示意圖。圖／AI生成

在生活中，有些人天性不愛張揚，做事穩重低調，卻能默默累積實力與機會。根據「搜狐網」分析，其中幾個生肖雖內向含蓄，但因為穩健踏實的處事風格，反而具備不錯的富貴潛力。

屬牛的人一貫勤懇務實，性格內向、不善表達，習慣默默完成自己的責任。他們重視實際行動，對目標有持續不斷的耐力與毅力。雖然不愛談論自己的計畫，卻總能在時間的累積中穩步前進，財富與成功也在這種踏實中慢慢累積。

屬蛇的人做事沉穩細膩，不喜歡成為眾人目光的焦點。他們內心謹慎，具有敏銳的觀察與判斷能力，總能在重要時刻做出正確決定。這樣的特質使他們不論在工作或投資中，都有能力把握住機會，為自己創造好運與穩定的財務成果。

屬兔者個性溫和安靜，行事低調，不愛爭鋒。他們待人謙遜，重視生活的品質與穩定。雖然看起來柔弱，實際上有很強的內在堅持力，能夠靠著自己的努力與機運，把握關鍵時機，慢慢邁向安穩富足的人生。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖

延伸閱讀

不爭不搶卻能笑到最後！四生肖職場「馬拉松高手」實力終被看見

去年很衰…2025下半年4生肖轉旺！容易中樂透但小心被騙錢

22日迎大暑「越熱就越旺」！4生肖、7姓氏一路旺到鬼門開

「月煞星」來襲！四生肖小心荷包 屬虎常幫人收拾爛攤子

相關新聞

不想單身！3星座女生可能「為結婚而結婚」...巨蟹怕孤單、她完成人生KPI

在婚姻中，有些人是為了愛情而結婚，但某些人看中的卻是另一方面的因素。星座專家Amanda老師在節目《命運好好玩》中分享3個為了結婚而結婚的星座女，不一定是遇到適合的對象才結婚，請參考太陽、月亮、金星、上升星座。

招財進寶！4生肖8月初有「意外財富」...鼠抓住商機、他與朋友創業

生活中避不開錢財，如能得到一筆意外財富也能使生活更加多采多姿。搜狐網分享8月初會得到意外財富的生肖，快來看看你有沒有這方面的運氣吧！

注定富貴！「3生肖」越低調越有錢 默默發財不吭聲

在生活中，有些人天性不愛張揚，做事穩重低調，卻能默默累積實力與機會。根據「搜狐網」分析，其中幾個生肖雖內向含蓄，但因為穩健踏實的處事風格，反而具備不錯的富貴潛力。

大暑來了！命理師分享「2方法」開運：簡單又生活化

大暑是二十四節氣中的一個，表示一年中最炎熱的時期，是一年中陽光最猛烈、溫度最高、濕氣最重的時節。對此，命理師柯柏成在臉書發文，分享2個大屬開運的方法，強調開運也可以很「生活化」，只要按節氣步驟就好。

不怕別人笑！這5星座總覺得「我是天才」 身邊人超有感

有些人總覺得自己與眾不同、聰明過人，彷彿天生就是為了解題、創新和領導而生。本篇精選出最常認為自己是天才的五種人格特質，他們或自信滿滿、或靈活聰慧、或深藏不露，總能在各自的領域閃閃發光。

三火成局！獨一無二「大吉天赦日」將至 民俗專家曝1招開運

一年數次的天赦日即將到來，其中被視為最具開運能量的「火德天赦日」，落在2025年7月24日（農曆六月三十）。當天為乙巳年、癸未月、甲午日，天干地支組成「巳午未三會火局」，因與南方火能量高度契合，被民俗專家柯柏成稱為「今年獨一無二的日子」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。