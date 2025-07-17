三火成局！獨一無二「大吉天赦日」將至 民俗專家曝1招開運

一年數次的天赦日即將到來，其中被視為最具開運能量的「火德天赦日」，落在2025年7月24日（農曆六月三十）。當天為乙巳年、癸未月、甲午日，天干地支組成「巳午未三會火局」，因與南方火能量高度契合，被民俗專家柯柏成稱為「今年獨一無二的日子」。

柯柏成在臉書表示，除了常見的煮錢水淨身法與向上天祈願外，建議可加做「印鑑開光催貴法」，用於強化事業貴人力與避開小人。他指出，若已有姓名印章，可於當日巳時至未時（上午9點至下午3點）前往主祀玉皇大帝的宮廟，將印章繞香爐三圈進行開光儀式；若附近無玉皇宮，也可選擇任何宮廟的天公爐替代。

他也提醒，印章建議使用玉石或優質木材，避免動物角牙等製品，呼應天赦日「上天好生之德」的本意。開光後的印章可作為銀行印鑑或放在辦公桌抽屜，日後簽約或隨身攜帶皆有助提升運勢、驅逐小人、避邪防詐。

柯柏成最後補充，天赦日也是修德積福的良機，若當天能茹素一日，更能感應天地靈氣，祈願所求皆能順利成就。

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