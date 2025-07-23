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超有膽識三星座！天蠍沒在怕、他平日散散「為了原則扛起來」

旺好運／ 旺好運
圖為上班族沒在怕很衝示意圖。圖/AI生成
圖為上班族沒在怕很衝示意圖。圖/AI生成

有膽識的人往往能多一些機會，懂得適時展現實力，獲得更多人的欣賞，讓我們一起來看看「哪些星座」真的「非常有膽識」！？

第三名：天蠍座

天蠍座很常讓人摸不著頭緒，但他們在做事情上有勇有謀，只要是在成功的道路上，沒有什麼在怕的，這樣的性格也容易遇到貴人的加持。

第二名：摩羯座

摩羯座雖然很低調，但非常懂得謀略，而且膽識也不小，他們時常能排除萬難的把一件事情做好，這些能量都是來自於自己的真本事。

第一名：水瓶座

水瓶座平時看起來好像都置身旁外，但其實他們有自己的原則和底線，當遇到必要的情況下，或是別人都害怕的事物，水瓶座反而會站出來，完善的解決一切，是很有膽識的星座。

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

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