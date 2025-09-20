三星座很膚淺「見錢眼開、拜高踩低」！第一名看外表決定一切

做人有時候不要太膚淺，有可能會被限制在狹小的世界，而失去更大的機會，讓我們一起來看看「哪些星座」原來「真的好膚淺」！？

第三名：金牛座

金牛座雖然很忠厚老實，但他們也是有奢華的一面，因為他們天生愛錢，如果有機會遇到有錢人，他們一定會瞬間變成了一個又巴結又膚淺的人。

第二名：雙子座

雙子座其實很聰明，他們可以為了迎合他人，暫時改變自己的性格，只為了得到更多人的喜歡，以及在自己的交友圈得到更高的知名度。

第一名：天秤座

天秤座是追求美的性格，他們內心知道外表不代表一切，但如果一個人沒有把外表整頓好，天秤座就會覺得連打扮都不會，是要怎麼好好跟你相處。

