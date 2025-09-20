三星座很膚淺「見錢眼開、拜高踩低」！第一名看外表決定一切
做人有時候不要太膚淺，有可能會被限制在狹小的世界，而失去更大的機會，讓我們一起來看看「哪些星座」原來「真的好膚淺」！？
第三名：金牛座
金牛座雖然很忠厚老實，但他們也是有奢華的一面，因為他們天生愛錢，如果有機會遇到有錢人，他們一定會瞬間變成了一個又巴結又膚淺的人。
第二名：雙子座
雙子座其實很聰明，他們可以為了迎合他人，暫時改變自己的性格，只為了得到更多人的喜歡，以及在自己的交友圈得到更高的知名度。
第一名：天秤座
天秤座是追求美的性格，他們內心知道外表不代表一切，但如果一個人沒有把外表整頓好，天秤座就會覺得連打扮都不會，是要怎麼好好跟你相處。
◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
農曆七月特輯
▪️921鬼門關別說「再見」！命理師曝8大禁忌、3生肖運勢黑翻紅
▪️農曆七月半…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言