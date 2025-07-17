快訊

怒辭台師大自評指導委員 國教院長：無法指導不信任的學校

教練成就不應被抹滅 簡奇陞籲「勿霸凌」：誠摯道歉絕對接受

普發1萬得舉債？卓榮泰坦言「內心交戰」政府預算細節曝光…網全炸鍋

不怕別人笑！這5星座總覺得「我是天才」 身邊人超有感

聯合新聞網／ 安妞星座
圖／AI生成
圖／AI生成

有些人總覺得自己與眾不同、聰明過人，彷彿天生就是為了解題、創新和領導而生。本篇精選出最常認為自己是天才的五種人格特質，他們或自信滿滿、或靈活聰慧、或深藏不露，總能在各自的領域閃閃發光。

TOP5：牡羊座

牡羊座天生充滿自信，又喜歡挑戰困難。對他們來說，別人覺得難的事，他們不但敢做，還常常用最快的速度完成，這讓他們覺得「我果然很厲害」。他們思考快速、行動果斷，常靠直覺就做出對的決定。當別人還在猶豫時，牡羊座早就完成了目標，這種效率感讓他們產生一種「我比別人聰明」的想法。而且他們喜歡被稱讚，有人說他們聰明，他們會更相信自己真的是天才。雖然有時衝動、不夠細心，但他們認為這是天才才有的「不拘小節」。所以，牡羊座不見得是最聰明的，但絕對是最相信自己是天才的那一群人。

TOP 4：雙子座

雙子座腦筋轉得超快，什麼話題都能接、什麼問題都能答，讓人覺得他們懂很多。他們對新鮮的事物充滿好奇，總是邊學邊說，讓自己看起來像什麼都會一點。即使只是剛學會的東西，他們也能用聰明的方式包裝，講得頭頭是道，讓人忍不住佩服。這些正面的回饋，讓他們更相信自己真的很聰明。有時候，他們甚至覺得別人聽不懂，是因為自己想法太快、太前衛。雖然他們學得快但可能不夠深入，但雙子座會說：「我不用學很深，因為我靠腦子就能應付！」這就是他們覺得自己是天才的原因。

TOP 3：天蠍座

天蠍座對事情觀察入微，常常一眼就看穿事情的本質，讓人驚訝他們怎麼這麼懂。他們不會像雙子那樣到處說自己聰明，但在心裡，他們非常相信自己的判斷力和智慧。他們擅長思考、分析，喜歡在安靜中觀察每個人、每件事，然後在最關鍵的時候做出一針見血的決定。這種「我早就知道」的能力，讓他們認為自己與眾不同。再加上他們天生有股神祕感，讓別人難以看透，這也讓他們更堅信：「我懂的，比你們多得多。」所以天蠍座不一定會高調炫耀，但內心早就默默認定自己是天才型人物。

TOP 2：獅子座

獅子座天生就很有自信，總覺得自己是與眾不同的存在。他們不只希望自己很厲害，還希望別人也這麼認為。只要有人稱讚他們聰明、能力強，獅子座就會覺得：「沒錯，我就是這麼棒。」他們有很強的領導力和表現慾望，做事喜歡主導、喜歡發光發熱，這讓他們常常相信自己是最懂全局的人。即使遇到困難，他們也會相信自己一定有辦法搞定，因為「我就是比別人強」。獅子座的自信、氣場和表現力讓他們從心裡相信：我不只聰明，我天生就該站在最耀眼的位置。這種信念，就是他們覺得自己是天才的原因。

TOP 1：水瓶座

水瓶座的想法總是很特別，跟別人完全不一樣。他們喜歡用自己的方式思考問題，不走一般人的老路，甚至覺得「別人不懂我，是因為我的想法太前衛」。水瓶座常常跳脫框架，不喜歡被規則限制，越是奇怪的問題，他們越有創意的解法。雖然有時候看起來有點怪、跟不上主流，但他們反而會覺得這是與眾不同的聰明表現。他們的腦袋像外星人一樣，總能想到別人想不到的事，也因此認為自己有種天才的特質。即使沒人懂他們在想什麼，他們也會覺得：「總有一天你們會明白我有多聰明。」這就是水瓶座的天才信念。

此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

雙子座 自信 獅子座 牡羊座 天蠍座

延伸閱讀

別人哈腰…他們只需做自己！「三星座」脾氣越大、福氣越旺、財氣越大

嘴上說不在意…其實「玻璃心碎一地」四星座！魔羯傲嬌、他喜歡裝懂事

這些星座表面人畜無害…其實超心機！白羊小伎倆多、他心中藏小惡魔

脾氣不好卻超多人追？「3大星座女」有擋不住的吸引力

相關新聞

不想單身！3星座女生可能「為結婚而結婚」...巨蟹怕孤單、她完成人生KPI

在婚姻中，有些人是為了愛情而結婚，但某些人看中的卻是另一方面的因素。星座專家Amanda老師在節目《命運好好玩》中分享3個為了結婚而結婚的星座女，不一定是遇到適合的對象才結婚，請參考太陽、月亮、金星、上升星座。

招財進寶！4生肖8月初有「意外財富」...鼠抓住商機、他與朋友創業

生活中避不開錢財，如能得到一筆意外財富也能使生活更加多采多姿。搜狐網分享8月初會得到意外財富的生肖，快來看看你有沒有這方面的運氣吧！

注定富貴！「3生肖」越低調越有錢 默默發財不吭聲

在生活中，有些人天性不愛張揚，做事穩重低調，卻能默默累積實力與機會。根據「搜狐網」分析，其中幾個生肖雖內向含蓄，但因為穩健踏實的處事風格，反而具備不錯的富貴潛力。

大暑來了！命理師分享「2方法」開運：簡單又生活化

大暑是二十四節氣中的一個，表示一年中最炎熱的時期，是一年中陽光最猛烈、溫度最高、濕氣最重的時節。對此，命理師柯柏成在臉書發文，分享2個大屬開運的方法，強調開運也可以很「生活化」，只要按節氣步驟就好。

不怕別人笑！這5星座總覺得「我是天才」 身邊人超有感

有些人總覺得自己與眾不同、聰明過人，彷彿天生就是為了解題、創新和領導而生。本篇精選出最常認為自己是天才的五種人格特質，他們或自信滿滿、或靈活聰慧、或深藏不露，總能在各自的領域閃閃發光。

三火成局！獨一無二「大吉天赦日」將至 民俗專家曝1招開運

一年數次的天赦日即將到來，其中被視為最具開運能量的「火德天赦日」，落在2025年7月24日（農曆六月三十）。當天為乙巳年、癸未月、甲午日，天干地支組成「巳午未三會火局」，因與南方火能量高度契合，被民俗專家柯柏成稱為「今年獨一無二的日子」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。