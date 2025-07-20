殺破狼週運勢／處女財務出現漏洞 天秤有追求者示愛

白羊座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在戀愛宮位，同時水星在戀愛宮位逆行，與前任情人復合，破鏡重圓。某些白羊座會與曾經暗戀過的人重逢，有機會發展。新月期間，可許下與戀愛有關的願望，會獲得新月能量祝福。

家宅運方面，在家宅宮位的木星脫離不良相位影響，會有購置房產的打算，此時會看到環境、條件良好的物件，可下斡旋與賣方談價錢。某些白羊座會把手上閒置的空屋出租或是賣掉，多了很多被動收入。

本週須注意的部分

工作運方面，火星持續在工作宮位行進，受到在交通宮位的金星影響，工作量繁重，經常需要出差，雖然差旅待遇不錯，但承擔的任務十分麻煩，不能有任何閃失。某些白羊座上班經常因為交通問題而遲到，而被苛扣薪水。

人際關係方面，在人際關係宮位的冥王星受到太陽影響，發現某些人表面友善，背地裏卻常說你閒話，有的事情甚至是不實的指控，會對這樣的人漸行漸遠，不需要這種損友。

金牛座：

整體運勢

家宅運方面，新月發生在家宅宮位，同時水星在家宅宮位逆行，居住環境有些問題需要修繕，或重新裝潢，生活很快就能煥然一新。新月期間，可許下與家庭、住宅相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

面試運、考試運佳，在面試、考試宮位的木星相位良好，面試新工作十分討喜，很快就能收到錄取通知。參加國家考試的學生，猜題準確，可獲得比預期還好的成績，跨越門檻，進入好的學校或大型公務機關。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的火星受到金星影響，對喜歡的人百般討好，但對方始終對你忽冷忽熱，關係停留在曖昧階段。某些金牛座會購買昂貴的禮物給交往對象，自己的生活費用卻捉襟見肘。

工作運方面，在志業宮位的冥王星受到太陽影響，職場內的潛規則浮上檯面，你會發現自己受到不公平的待遇。創業中的金牛座千萬別貪小便宜，鑽法律漏洞，容易惹禍上身。

雙子座：

整體運勢

學習運方面，新月發生在學習宮位，同時水星在學習宮位逆行，會重新投入過去想學習卻中斷的事物中。新月期間，可許下與學習有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

金錢運佳，在金錢宮位的木星脫離不良相位的影響，會開新的副業，多增加一些收入，甚至會賺得比原本的本業還多。某些雙子座會被老闆加薪，待遇比過去好很多。

本週須注意的部分

感情運方面，在命宮的金星受到火星影響，雖然桃花盛開，但很多都是覬覦你肉體的爛桃花，會覺得很噁心。某些雙子座則是跟有好感的人吵架，心中感到後悔，卻暫時沒有機會和好。

家宅運方面，在家宅宮位的火星受到金星影響，居住空間需注意爐火與電器的使用，並要注意門戶安全，避免宵小入侵。某些雙子座與鄰居容易因為噪音問題，引起糾紛。

巨蟹座：

整體運勢

金錢運方面，新月發生在金錢宮位，同時水星在金錢宮位逆行，會重新開啟新的副業，多賺一些零用錢。某些巨蟹座則是會有一筆資金失而復得。新月期間，許下有關金錢、正財相關的願望，可獲得良好的能量幫助。

感情運方面，金星與天王星齊聚心靈宮位，心中暗戀的對象，突然有機會近距離接觸，內心雀躍不已。感情穩定的巨蟹座，與情感對象十分有默契，覺得找到理想的靈魂伴侶。

本週須注意的部分

交通運方面，火星持續在交通宮位行進，相位不良，交通工具損壞，維修需要花很多錢，外出當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率也較高，不論走路或是搭乘大眾運輸工具，都需特別注意安全。

工作運方面，土星與海王星合相在志業宮位，對於目前的職場環境已感到厭倦，想轉換跑道，或是跳槽到新的領域發展，但目前資源與時機都尚未成熟，還在忍耐中。

獅子座：

整體運勢

人際關係方面，新月發生在命宮，同時水星在命宮逆行，會與很久沒見的朋友重聚，需要幫助時，他們都是你能信任的貴人，新月期間，可許下任何願望，都能獲得修復、回溯的機會。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的冥王星受到太陽影響，和情感對象正在冷戰中，其實是自己放不下身段先認錯道歉。某些獅子座被喜歡的人封鎖，自己也不知為什麼。

工作運方面，水星在命宮逆行，許多文件不斷退件，不斷修正重審，會覺得心煩。某些獅子座工作用的電子儀器故障，需要送去維修好一陣子，工作也因此受到擔擱。

金錢運方面，在金錢宮位的火星受到在人際關係宮位的影響，交際應酬較多，花在打點人際關係方面的開銷也較多，某些獅子座借錢給好友，自己卻落得生活捉襟見肘的窘境。

處女座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在精神宮位，受到工作宮位的冥王星影響，終於決定辭掉目前的工作，壓力、重擔都卸了下來，心情也會重新歸零。新月期間，可許下對未來的期許，可獲得新月的祝福。

人際關係方面，在人際關係宮位的木星脫離不良相位的影響，會參加許多大型的團體與活動，結識來自各界的人士，遇到困難時，可獲得貴人的幫助，得到需要的支援。

本週須注意的部分

健康運方面，火星持續在命宮行進，受到金星影響，身體嚴重過勞，需要休長假好好調養。火氣較大，容易長痘痘、嘴破，甚至引發某些器官發炎。當心血光之災，發生意外傷害的機率較高，勿涉足危險的地方，注意人身安全。

金錢運方面，在財務宮位的土星與海王星呈現合相，財務出現漏洞，常常挖東牆、補西牆，甚至需要借貸渡日。有投資習慣的處女座，投資操作不慎，套牢在高點，目前帳面虧損嚴重。

天秤座：

整體運勢

人際關係方面，新月發生在人際關係宮位，同時水星在人際關係宮位逆行，和某個朋友重逢，曾經的恩怨或誤會可一笑泯恩仇，更可能因此多了貴人給予幫助。新月期間，許下有關人際關係方面的願望，能獲得良好的能量祝福。

工作運方面，在志業宮位的木星脫離不良相位的影響，職場上討厭的同事在此時離職或休長假，辦公室感覺清爽許多，執行各項事務也會比過去順利。某些天秤座會晉升為主管職，待遇也變得更好。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的冥王星受到太陽影響，喜歡的人有其他的追求者大膽示愛，讓你感受到威脅。某些天秤座面對情感課題，週遭的人總是勸退，受到他人的干預，對戀情感到悲觀。

學業運方面，在學業宮位的金星受到火星影響，目前研究的論文或科目會掛上許多不相干的人士之名，否則無法發表，會覺得很不甘心。某些天秤座則是希望進入名校攻讀更高的學位，會發現一些潛規則，有人利用特權就能入學。

天蠍座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在志業宮位，同時水星在志業宮位逆行，會回鍋到過去待過的單位，擔任管理職，將許多以前未能完成的計畫重新啟動，新月期間，可許下與事業、成就、工作相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

金錢運方面，金星與天王星齊聚在財務宮位，會獲得一筆補償性質的資金，足以過一段好日子。有投資習慣的天蠍座，逢低買進有潛力的標的，目前指數不斷上揚，帳面已經賺了很多錢。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的火星受到在慾望宮位的金星影響，與人之間的肢體接觸要小心拿捏，你認為的曖昧，容易被他人當成性騷擾。某些天蠍座則是空虛寂寞覺得冷，會想尋求一夜情尋求慰藉，卻被爛桃花纏上。

健康運方面，土星與海王星合相在健康宮位，精神上的壓力很可能會引起慢性疾病、身心靈失衡。金星與天王星齊聚疾厄宮位，當心病毒感染，造成喉嚨發炎、失聲，扁桃腺也可能同時發炎。

射手座：

整體運勢

學業運方面，新月發生在學業宮位，同時水星在學業宮位逆行，會修正過去的論文或是準備攻讀更高階的學位。新月期間，可許下學業、高等教育相關的願望，會獲得良好能量幫助。

金錢運方面，在財務宮位的木星脫離不良相位的影響，會獲得一筆家人給予的資產，可過一段好日子。有投資習慣的射手座，投資標的指數不斷上揚，帳面上已經賺了不少資金。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的金星受到在志業宮位的火星影響，工作十分忙碌，無法好好陪伴情感對象，引起對方的不滿。某些射手座與伴侶一起創業，兩人理念不同，關係也因此變得尷尬。

工作運方面，火星持續在志業宮位行進，受到夥伴宮位的金星影響，職場有些同事只出一張嘴，害你每天疲於奔命，經常需要加班，十分勞累。某些射手座受到豬隊友拖累，經常需要收拾爛攤子。

摩羯座：

整體運勢

金錢運方面，新月發生在財務宮位，同時水星在財務宮位逆行，投資標的終於回升至購入時的水位，會重新佈局，把資金投入更有發展性的標的上。新月期間，可許下與投資、理財、債務方面的願望，會獲得良好能量幫助。

感情運方面，在感情宮位的木星脫離不良相位的影響，與喜歡的人交往順利，兩人都有共識步入婚姻關係中。某些摩羯座已經在籌備結婚相關的事宜，決定與珍愛的人攜手走一輩子。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的金星受到在遠行宮位的火星影響，會需要到異國出差，完成艱鉅的任務。某些摩羯座則是需要經常與海外的客戶交涉，但溝通不良，經常感到不愉快。

遠行運方面，在遠行宮位的火星受到金星影響，到人生地不熟、語言不通的地區，經常迷路，疲於奔命。好不容易抵達住宿的地點，因為某些因素，住得不太舒適，睡眠不足，旅程十分勞累。

水瓶座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在感情宮位，同時水星在感情宮位逆行，前情人在此時會與你聯繫，過去帶有遺憾的戀情可望破鏡重圓。新月期間，可許下與前情人復合、重逢、和好的願望，會獲得新月的能量祝福。

工作運方面，在工作宮位的木星脫離不良相位的影響，辦公室討厭的主管或同事終於離職，工作也因此順利許多。某些水瓶座進入大型組織或公務機關服務，工作輕鬆，薪資待遇還不錯，感到幸福。

本週須注意的部分

金錢運方面，在金錢宮位的火星受到在戀愛、子女、娛樂宮位的金星影響，為了喜歡的人，不惜負債，購買昂貴的禮物給對方，討他歡心。某些水瓶座則是會把錢花在寵物、小孩或追星上，所費不貲。

健康運方面，火星持續在疾厄宮位行進，火氣較大，容易長痘痘、嘴破，請注意飲食與作息。並要當心血光之災，發生意外傷害的機率較高，某些器官容易發炎，嚴重的話甚至需要動手術治療。

雙魚座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在工作宮位，同時水星在工作宮位持續逆行，會有機會回到過去的單位工作，駕輕就熟。新月期間，可許下有關工作方面的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，在戀愛、子女宮位的木星脫離不良相位的影響，喜歡的人會與你互訴衷曲，雙方正式交往。感情穩定的雙魚座，懷孕機率較高，或是會與喜歡的人收養寵物，使兩個人的情感更甜蜜。

本週須注意的部分

金錢運方面，土星與海王星合相在金錢宮位，最近總有一種入不敷出的感覺，越是想節省，預期外的花費越多。某些雙魚座則是收益減少，必須動用到積蓄過日子，水位見底，感到焦慮。

健康運方面，新月發生在健康宮位，同時水星在健康宮位逆行，當心吃壞肚子，罹患腸胃炎，並且留意病毒感染，引發呼吸系統發炎，一旦生病，會需要較長的時間調養才能痊癒，新月期間，許下與健康有關的願望，可獲得庇佑。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

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