7/18拜關公 想中威力彩、大樂透別拜…習俗還有3種人不適合

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聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
關公是台灣人民俗信仰之一，命理師楊登嵙分享不適合祭祀關公的人，圖中為無人機清洗新竹市普天宮的120公尺高關公神像。示意圖／本報資料照
關公是台灣人民俗信仰之一，命理師楊登嵙分享不適合祭祀關公的人，圖中為無人機清洗新竹市普天宮的120公尺高關公神像。示意圖／本報資料照

關羽或稱關公被華人視為「正義化身」，因忠義形象廣獲中華文化推崇，逐漸神格化，成為信仰對象，本月18日是關聖帝君誕辰，不少信眾也會到廟宇祭祀，命理師楊登嵙提醒，雖然黑、白兩道都拜關公，但介入別人婚姻的小三、小王，從事地下經濟不法工作者，以及想中威力彩、大樂透等橫財的人，都不適合拜關公。

命理師楊登嵙說，關公具有浩然正氣，又講究忠孝義理，不論是黑白兩道，都把關公視為精神領袖。黑道兄弟祀奉關公，因其義氣深重；警界祀奉關公，主持正義，而且警察出重要任務時都會上香參拜，祈求關老爺保佑任務順利，最重要的是「別吃子彈」。

楊登嵙說，本月18日是農曆6月24日是關聖帝君的誕辰，因關公首創「原、收、出、存」的記帳法，生前是軍事家，從事兵戰工作，精於算數計帳，曾設簿記法，發明日清簿，也被視為「財神化身」。

楊登嵙說，祭祀關公要求財是求「正財」，而中威力彩、大樂透等橫財、偏財就不適合拜關公，另外從事地下經濟、見不得光的行業者，也不適合拜關公，另外介入別人感情的小王、小三也不宜拜關公。

楊登嵙說，拜神明一般都是在其誕辰或成道日，寺廟會有大型的法會，不過一年四季都可以拜關公。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

關公 楊登嵙 大樂透

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