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8月準備發財！「四生肖」擁抱財神爺…升官又加薪、貴人上門送錢來

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為財富自由示意圖。圖／AI生成
圖為財富自由示意圖。圖／AI生成

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▍生肖龍：氣場全開 貴人環繞

屬龍的人8月走路有風，氣勢如虹，工作表現也令人刮目相看。平常累積的人脈建功，獲得前輩提點、上司賞識，提案直接過關，升職加薪。業務上，還遇到資源滿手的合作對象，資金沒問題，8月賺取豐厚收入。

▍生肖猴：眼明手快 發現商機

屬猴的人一向反應快、腦筋動得快，8月更特別容易在「變動」中發現商機。猴擅長觀察市場動向，不管是投資理財還是創業，都能抓準市場商機。猴有好人緣，三不五時就有貴人相助，迎來更多賺錢機會。

▍生肖牛：穩紮穩打 貴人牽線

屬牛的人向來穩重踏實，勤奮努力，8月終於贏來回報。牛的努力沒白費，工作表現備受肯定，領到大筆獎金，還獲得意外的升官機會。生活中也有貴人相助，資金、資源全到位，財運水漲船高。

▍生肖豬：福氣滿滿 財運旺旺

屬豬的人8月超級幸運，正財或偏財運都很好。豬人緣好、職場氣氛佳，工作進展超順利。財運方面，不只是中獎的小確幸，還可能意外發現可投資的項目，荷包賺飽飽。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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