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去年很衰…2025下半年4生肖轉旺！容易中樂透但小心被騙錢
今年是驛馬年，上半年你過得如何呢？風水命理大師江柏樂分享2025下半年生肖運勢，有些人特別幸運，有些人卻需要更加當心，快來看看你下半年運勢如何發展吧！
運勢較好組：
下面四生肖下半年不管是買樂透、財運各方面都會比較好，但是也要特別注意，雖然運勢好，也要小心防範小人跟破財，賺到錢存不住就會破財，賺小錢賠大錢不值得。
龍：
因為今年是蛇年，屬龍的人，小蛇變大龍，生肖運勢自然是最好的。
狗：
狗是去年最衰的生肖，今年會變第二好的生肖。
牛、羊：
牛與羊去年運勢也不怎麼好，偏沖太歲，今年會慢慢變好。
◎本文內容已獲 江柏樂 國際風水命理大師 Official官方頻道 授權，未經同意禁止取用轉載。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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