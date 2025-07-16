去年很衰…2025下半年4生肖轉旺！容易中樂透但小心被騙錢

今年是驛馬年，上半年你過得如何呢？風水命理大師江柏樂分享2025下半年生肖運勢，有些人特別幸運，有些人卻需要更加當心，快來看看你下半年運勢如何發展吧！

運勢較好組：

下面四生肖下半年不管是買樂透、財運各方面都會比較好，但是也要特別注意，雖然運勢好，也要小心防範小人跟破財，賺到錢存不住就會破財，賺小錢賠大錢不值得。

龍：

因為今年是蛇年，屬龍的人，小蛇變大龍，生肖運勢自然是最好的。

狗：

狗是去年最衰的生肖，今年會變第二好的生肖。

牛、羊：

牛與羊去年運勢也不怎麼好，偏沖太歲，今年會慢慢變好。

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