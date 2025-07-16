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大暑一到氣場大變！這些生肖好運爆棚 轉運就在這幾天

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圖／AI生成
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2025大暑落在國曆7月22日（星期二），是二十四節氣中最炎熱、陽氣最盛的時刻。古人言：「暑，熱也，至此而熱極也」，此時天氣火熱，萬物蓬勃生長，卻也容易躁動、失衡。大暑不僅是防中暑的關鍵節氣，更是能量轉換的起點，標誌著「陽極轉陰」，運勢亦進入微妙的變化期。對現代人來說，大暑是一段身心挑戰期，也是逆勢開運、轉禍為福的重要契機。

大暑一到氣場大變！這些生肖好運爆棚，轉運就在這幾天(圖片來源：)
大暑一到氣場大變！這些生肖好運爆棚，轉運就在這幾天(圖片來源：)

如何在大暑招好運？

第一招：拜土地公，祈求平安與豐收

古人於大暑時節會向土地公祈求風調雨順、五穀豐收。現代人可選在這天前往土地公廟，上香感謝天地恩澤，也祈求事業順遂、財運興旺。建議準備時令水果、清茶與三炷香，誠心祭拜，有助於強化土地能量加持，讓你在職場與財運上穩健開展。若是自主創業者，更適合在此日補運轉氣，讓下半年旗開得勝。

第二招：泡涼茶，清熱養心又轉運

大暑節氣酷熱難耐，涼茶不僅是消暑解毒的妙方，也是內外淨化的開運飲品。可選擇菊花、金銀花、薄荷與決明子煮成清茶，有助於清心降火、安定情緒。建議在午時（11點至13點）飲用，同時默念個人願望，有助於將煩躁能量轉化為穩定的好運氣場，讓身體涼、心也涼，福氣自然跟著來。

第三招：備供祭拜，開啟下半年好運

在大暑這天準備四樣象徵吉祥的供品：龍眼（旺來好運）、紅龜粿（延壽吉祥）、發糕（發財發達）與紅圓（團圓圓滿），於上午七點至下午五點之間前往熟悉的宮廟祈福。若無法親至，也可在家中備妥供品，誠心向天祝禱，雙手合十默念願望。這個習俗不僅能連結天地靈氣，更是為自己招來平安與喜氣的實用民俗法門。

哪些生肖在大暑節氣前後轉運？

生肖猴

大暑節氣對生肖猴來說，是打開事業新局的關鍵時機。過去幾個月的低迷與卡關感，將在此時出現突破。特別在溝通、行銷與合作領域表現突出，容易獲得上司認可與團隊信任。人脈運強，適合開展新計畫，或投資副業，財運也會跟著水漲船高。

生肖蛇

大暑帶來強烈陽氣，讓本來偏靜的生肖蛇變得更積極果斷。這段期間你將有更多出場機會，展現才華與魅力，尤其在人際、創意或策劃型工作中能發光發熱。桃花運也悄悄升溫，單身者可望遇見趣味相投的新對象；有伴者則更懂得表達情感，關係升溫。

生肖牛

穩重踏實的生肖牛，在大暑期間終於迎來實質回報。你過去的默默努力即將開花結果，無論是工作升遷或金錢收入，都有正向進展。這段時間適合調整生活與財務結構，並思考下一步長期規劃。家運旺盛，家中長輩也可能成為你的好靠山，幫助你事半功倍。

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2025大暑落在國曆7月22日（星期二），是二十四節氣中最炎熱、陽氣最盛的時刻。古人言：「暑，熱也，至此而熱極也」，此時天氣火熱，萬物蓬勃生長，卻也容易躁動、失衡。大暑不僅是防中暑的關鍵節氣，更是能量轉換的起點，標誌著「陽極轉陰」，運勢亦進入微妙的變化期。對現代人來說，大暑是一段身心挑戰期，也是逆勢開運、轉禍為福的重要契機。

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