快訊

恆春居民因敦親睦鄰費才支持核三 郭智輝：這是失言嗎？

最大陣風超過10級！台中宣布2地區12時起停班停課

扯！請ChatGPT提供飲食建議⋯男子3個月後竟「中毒送醫」造成反效果

聽新聞
0:00 / 0:00

別被騙了！這些星座男看似嘻嘻哈哈 其實內心超專情

科技紫微網／ 科技紫微網
看似嘻嘻哈哈，其實對感情很認真的星座男(圖片來源：Shutterstock)
看似嘻嘻哈哈，其實對感情很認真的星座男(圖片來源：Shutterstock)

相信大家對於看起來嘻嘻哈哈的人，都有一種固定思維的認識，會覺得他們對感情的態度一定很兒戲，其實不盡然如此。科技紫微網這就要來盤點那些看起來嘻嘻哈哈、實則對感情認真的「表裡不一」星座男們！

NO. 1：牡羊男
嘻嘻哈哈是牡羊男的性格使然，天生過度外向，還有著些許幽默感，才會有這種比較普遍的大眾印象。但是哪怕他們可以在任何事情上都一副嘻嘻哈哈的樣子，對感情，卻是個很走心的正人君子。

NO. 2：雙魚男
逢場作戲是在人際交往中學會的經驗，雙魚男只是懂得了觥籌交錯之中必要的圓滑。但是對於自己喜歡的人，他們從來都是真實的、坦誠的，一點心計都不會使。

NO. 3：水瓶男
水瓶男用這種外表來自我保護，其實也是個害怕被傷害的可憐蟲罷了。有些時候不想讓任何人知道自己是個重情重義的人，生怕這就給了他人把柄。只有相處到一定時候，才會讓人看到認真的自己。

NO. 4：雙子男
雙子男具有多面性，本來也是很多樣化的星座一枚。嘻嘻哈哈是他們面對朋友時候的常有姿態，更利於他們去融入朋友圈這個團體。但是在感情裡，面對只有兩個人的世界，他們也會渴望難得的安靜溫馨，並且態度十足的認真。

NO. 5：獅子
獅子男愛面子，對感情認真也不能讓你看出來不是麼？萬一你就此不斷嘲笑怎麼辦？獅子男賭不起自己的自尊心，所以只能用嘻嘻哈哈的外在，來換取對內心真誠的掩飾，也算聰明。

由此可見，有些時候以貌取人是不對的，想要瞭解一個人，還得靠自己去接觸對方的內心和本質。

【延伸閱讀】

他對你是友情或愛情？立刻占卜

前世是他太愛你，今生你注定還情債？

科技紫微網

獅子 朋友 科技紫微網

延伸閱讀

越老越撩！天蠍寶刀未老、金牛浪漫持久，「4星座」絕對臨老入花叢

新北捕蛇案高於去年 動保處提醒「3不5要」避人蛇衝突

城鎮韌性防空演習時間延長？警政署：與往年相同半小時

心寒啦！3星座男對小孩大方卻對妻小氣...天蠍錙銖必較、摩羯「我兒接班人」

相關新聞

盲目追高、太輕信人？四大星座本周當心做錯決定、誤入投資陷阱

近日火星與海王星形成180度的對分相位，火星象徵衝動、競爭，海王星代表幻覺與迷失，這種星象讓人容易判斷失誤，分不清幻想與現實。這股能量也影響投資理財，塔羅牌老師艾菲爾點名四大星座本周當心，恐因野心太大、過度樂觀而做出錯誤決策，落入投資陷阱，建議參考太陽、上升星座。

個性古怪！「4大星座男」最不適合當老公 難伺候讓人頭很痛

在星座的世界裡，有四個星座男性以其獨特且難以捉摸的性格特徵著稱，讓人難以適應他們的相處方式。「搜狐網」指出有四個星座男，為何被認為不適合成為伴侶。

金庸《天龍八部》段譽的風流老爹…「大理國」歷史上真有段正淳

歷史上，大理國是段氏的天下，金庸曾在《天龍八部》中，提到大理段氏皇族的恩恩怨怨。那麼真實的歷史，是否也如小說中描寫的那樣撲朔迷離呢？而大理國的命運走向又是如何？

別被騙了！這些星座男看似嘻嘻哈哈 其實內心超專情

相信大家對於看起來嘻嘻哈哈的人，都有一種固定思維的認識，會覺得他們對感情的態度一定很兒戲，其實不盡然如此。科技紫微網這就要來盤點那些看起來嘻嘻哈哈、實則對感情認真的「表裡不一」星座男們！

處暑撞鬼門開！好兄弟關太久更凶？命理師喊「這生肖」遠離水邊

8月23日是節氣「處暑」也是農曆7月初一「鬼門開」，有傳言說「閏6月鬼門晚開，好兄弟放暑假延後一個月可能會更兇？」命理師柯柏成臉書發文打破迷思，「這純屬臆測而已，因為曆法的循環是周期性的發生，不單單只發生在今年。」

重大車禍宣告死亡又活過來…牧師釋然：我回不到過去「接受新常態」

我浪費了很多時間回想自己過去曾有多健康、身體活動完全不受限制，也常在腦中想著生活該是如何如何。然而現實中，我知道生活再也無法回到跟過去一樣，我必須自我調整，接受身體的障礙，讓它成為新生活的一部分。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。