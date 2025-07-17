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不想單身！3星座女生可能「為結婚而結婚」...巨蟹怕孤單、她完成人生KPI

聯合新聞網／ 綜合報導
星座專家Amanda老師在節目中分享3個為了結婚而結婚的星座女。圖/AI生成
星座專家Amanda老師在節目中分享3個為了結婚而結婚的星座女。圖/AI生成

在婚姻中，有些人是為了愛情而結婚，但某些人看中的卻是另一方面的因素。星座專家Amanda老師在節目《命運好好玩》中分享3個為了結婚而結婚的星座女，不一定是遇到適合的對象才結婚，請參考太陽、月亮、金星、上升星座。

TOP3 巨蟹座／不想單身 找人陪伴

對巨蟹座女生來說，身邊有沒有人可以陪伴非常重要，她從年輕時就非常想要成家，性格上也比較敏感，會去糾結過往的感情，心情容易惆悵，需要有一個能夠陪伴的伴侶，一起攜手共度未來，無論是和與否，都可能走入婚姻之中，但要特別注意需要多考量其他因素，不要過於魯莽結婚。

TOP2 摩羯座／親友催促 乾脆妥協

摩羯座是一個喜歡按部就班的星座，性格較為傳統，其他人覺得人生開心就好，不一定要結婚，但對摩羯座女生來說結婚非常重要，一定要走結婚生子這條路，特別是當親友催促，更會頂不住壓力而選擇妥協，可能只看中了對方的經濟條件，建議也要觀察對方的性格是否合適。

TOP1 處女座／年紀到了 應該結婚

處女座是一個喜歡列人生目標的星座，甚至很早就開始規畫幾「幾歲結婚」、「第一胎要生兒子或女兒」，如果她已經到了目標年紀還沒結婚，就會很著急，這時只要出現一個可能對象，她就不會想太多，直奔去結婚，會顯得有些衝動。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

結婚 星座運勢 單身

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