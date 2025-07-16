閏六月到鬼月…必補「天人地」三種庫！運勢不卡關、財富順順來

今年全世界動盪，命理師湯鎮瑋老師分享影片，「人生一定要補三種庫」影片，老師說今年驛馬年，局勢天剋地沖，整個世界局勢不景氣、讓人不安，這段時間必補三庫，才能圓滿。且今年從國曆7月25日開始來到閏六月，也跨到地支的申月，也是傳統上的農曆七月，所以從7月25日一直到9月底都很適合補三庫。

▍功德庫

功德庫也是天庫，也是福報，就是補智慧，幫助修行。人生來有福報，可以藉由宗教信仰，廣結善緣宣揚善念。支持建廟、參加功德法會，都可以補功德庫。

▍財庫

財庫也是人庫，是現世的運氣與陽世財庫。想要補財庫，要起心動念修善斷惡，多行善布施，做公益、捐血、幫助人、愛護動物。拜財神也可以，但要有捨才有得，要先發願，善的循環才能累積。

▍陰庫

陰庫也是地庫，補陰庫就是化解宿世的業力、積陰德，最好的時間點就是申月，也就是農曆七月，2025年因為閏六月關係，有兩個月可補陰庫，可參加法會，超渡冤親債主。包括無緣子女、歷代祖先、地基主、死去的親人、寵物，都可以超渡迴向，讓陰庫圓滿。

◎本文內容已獲 湯鎮瑋老師 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。