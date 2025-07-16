別再傻傻等！12生肖不想跟你交往的表現 鼠會逃避、牛不回應

在追求對象的過程中，或許能夠稱心如意，或許會無功而返，在十二生肖中，每個生肖對於不想交往的人，態度都不一樣，一起來看看，如果對方想要拒絕你的時候，會是什麼樣的表現。

鼠

如果鼠寶寶不想跟你交往，他會用逃避的方式面對，減少和你的接觸，電話可能不會接，訊息可能不會讀，如果你直接去找他，他一定會躲得遠遠的閃避你，讓你知難而退。

牛

如果牛寶寶不想跟你交往，憑藉著他原本溫吞內斂的性格，他真的會變成一根木頭，就算他聽懂你的意思，也會自顧自的裝不知道，如果你直接表白，他會用不回應來表明自己的態度。

虎

如果虎寶寶不想跟你交往，他會直接了當地拒絕你，請不要再繼續糾纏，這時勸你就不要一意孤行了，因為這樣做，只會讓虎寶寶更反感，更加厭惡，最後可能連朋友都當不了。

兔

如果兔寶寶不想跟你交往，他會用非常溫和的態度告訴你，我或許並不是你的最佳選擇，你可以找到更好的人，但他也會告訴你，彼此之間還是可以當朋友，繼續長長久久的友情。

龍

如果龍寶寶不想跟你交往，他會暗示你，或許是你的外貌不是他的菜，或是你的身家背景不夠強大，但別以為去努力改變就能得到他的心，因為這些都只是他絕你的藉口，可千萬別當真。

如果蛇寶寶不想跟你交往，他會變得更加神秘，與你若即若離，偶爾出現又偶爾消失，讓你猜不透他的心思，他不是在考驗你，蛇寶寶只是在削弱你的心志，讓你能夠選擇放棄。

馬

如果馬寶寶不想跟你交往，他會顧左右而言他，並用非常的幽默的方式回應，像是在開玩笑，又像是在拒絕，馬寶寶並不想傷害你，但你要懂得停止，否則馬寶寶最後可是會發脾氣的。

羊

如果羊寶寶不想跟你交往，他會表現出一副驚訝的表情說，你是認真的嗎，你要不要再仔細的思考一下，然後把問題丟回給你，但是你可以再嘗試看看，因為羊寶寶是溫順的，說不定能打動他。

猴

如果猴寶寶不想跟你交往，他會在不傷害你的情況下，用非常圓滑的態度婉拒你，如果你還是不放棄，那麼猴寶寶就會開始幫你物色對象，成為你的媒人，想辦法把你推向其他人的懷抱裡。

雞

如果雞寶寶不想跟你交往，他會用非常有條理的立場分析，表明你們之間到底適合不適合，雙方存在著什麼問題，如果在一起可能會面對什麼難關，用言之鑿鑿的方式來拒絕你。

狗

如果狗寶寶不想跟你交往，他會跟你溝通，告訴你他現在沒有心思談戀愛，一切的精力都要放在工作上，自己配不上你，也沒有能力照顧你，希望你可以尋找更好的對象。

如果豬寶寶不想跟你交往，他會裝傻，裝作一切都不知道，如果你跟他表白，豬寶寶會顧左右而言他，不願和你正面對決，也不會給你答案，因為他不想傷害任何人，只想當這件事從來沒有發生過。

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