漸入佳境！3星座下半年事業越來越好...射手靈光乍現、他遇貴人扶持

經過了上半年，下半年哪幾個星座在事業上會更加順利呢？星座專家Amanda老師在節目《命運好好玩》中分享3個在下半年事業會漸入佳境的星座，快來看看你有沒有上榜吧！請參考太陽、上升星座。

TOP3 射手座／聚焦未來 轉型成功

如果射手座過去曾對未來和事業感到迷惘，下半年會突然靈光乍現，思路也會更加清晰，確定自己未來方向，慢慢地轉型成功，最終找到屬於自己的道路。

TOP2 天秤座／發揮實力 口碑上升

天秤與現在正在做的事有關，把現在已經很熟悉的領域用心耕耘、經營，會得到許多人的讚賞，繼續努力堅持，最終事業也會蒸蒸日上。

TOP1 處女座／貴人幫扶 鴻圖大展

處女座下半年無論想要轉型、或是繼續耕耘現在正在做的事，貴人運都會非常旺，幫你開拓不一樣的財源。此外，處女座下半年「海外運」也會很好，如果有跟海外的人有合作機會，請不要錯過，可以幫你開拓市場，打開你的口碑。

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