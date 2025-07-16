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2025下半年「3生肖卡衰」破財還有血光災！TOP1 這時間容易出事
今年是驛馬年，上半年你過得如何呢？風水命理大師江柏樂分享2025下半年生肖運勢，有些人特別幸運，有些人卻需要更加當心，快來看看你下半年運勢如何發展吧！
運勢較差組
最衰TOP 1 豬：
今年豬正沖太歲，農曆十月又值本月太歲月，下半年運勢很差，比上半年還衰，無論是財運還是身體健康都可能出意外，恐遇車禍或意外血光，十月份要特別注意。
最衰TOP 2 蛇：
蛇今年正沖值太歲，「太歲當頭坐，無災恐有禍」，雖然農曆四月份已經不好了，今年一整年都不好，以上兩生肖要特別小心破財、賠大錢和意外血光、生病的狀況。
最衰TOP 3 猴：
猴今年偏沖太歲，「豬遇猴似箭投」，蛇年豬年屬猴的人運氣都不會太好，下半年要注意血光和意外車禍，屬豬蛇猴的人記得去廟裡拜太歲星君保平安。
◎本文內容已獲 江柏樂 國際風水命理大師 Official官方頻道 授權，未經同意禁止取用轉載。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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