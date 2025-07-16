今年雙春又閏六月！命理師喊別碰「4禁忌」：霉運恐加倍
2025年是「雙春兼閏六月」的年份，代表農曆年中有兩個立春，並且多出一個閏六月，使得農曆年有13個月，在傳統民俗上被認為是吉祥的年份。阿谷老師發文分享，今年農曆閏6月，約到國曆8月底，不要做「4大禁忌」。
別去負能量的場合
阿谷老師建議，盡量不要去過於負能量的地方，例如夜遊時路過墓地或喪家，都要盡可能避免。
別接觸來路不明祈福品
如果是自己在網路上買的，或是沒開光過的祈福品，例如神像或其餘宗教、風水物品，盡量別隨便接觸使用。
儘量別搬家
閏六月儘可能不要搬家，本來大家可能比較忌諱農曆七月，尤其今年要特別注意。
避免祭祀和紅白事
此時應盡量避免祭祀或婚喪的場合，無論是喜慶還是弔念都儘量要避開，因此時能量狀態相對不穩定，參加這類活動，容易引發不順。
阿谷老師最後指出，閏六月之所以有那麼多禁忌，跟遇到中元節和農曆七月差不多，這時候就會有重複兩次的概念，如果觸碰某些禁忌恐會「倒楣兩次」，需要特別小心，建議去購買明確來源、開過光的祭祀用品，會更加的安全。
◎本文內容已獲 阿谷老師 授權，未經同意禁止取用轉載。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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