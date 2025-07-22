老了享清福！四生肖走老運…狗越來越富、「這動物」帶旺整個家族

在年輕時努力打拚，晚了才不用為生活發愁，旺好運分享以下這4個生肖，他們的運勢在中晚年以後會變得更旺，老了既有錢又有福喔！
晚年福氣生肖：牛
屬牛的人踏實勤懇，在年輕的時候就會腳踏實地、努力賺錢，家庭、事業與財富一直都很穩定，到了晚年就能過著受人尊重、家人陪伴的享福生活。
晚年福氣生肖：虎
屬虎的人一生運勢極旺，常有貴人扶持，肯努力打拚，生財有道，連帶使整個家族興旺，到了晚年福氣還是非常旺盛。
晚年福氣生肖：馬
屬馬的人在年輕時候就奔波忙碌，事業、家庭兩頭燒，所以在變老前就累積一定的財富，晚年不用為金錢操心，與家庭共同享福。
晚年福氣生肖：狗
屬狗的人忠誠對待事業與另一半，在工作常受到賞識，不管做什麼事都可逢凶化吉，越老越有錢，晚年會過著幸福安然的生活。
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在年輕時努力打拚，晚了才不用為生活發愁，旺好運分享以下這4個生肖，他們的運勢在中晚年以後會變得更旺，老了既有錢又有福喔！
今(22)日節氣大暑一過，「喪門星」悄悄登場。喪門星在紫微斗數中帶著「突如其來」、「意想不到」的陰暗氣息，尤其在大暑這種大熱天更容易讓人躁動，造成心理鬆懈與判斷誤差。紫微斗數一點通 姚本軍老師分享，有三個生肖要特別留意金錢問題，不只識破財而是背後隱藏的風險。
水星已於7月18日正式逆行於獅子座，不只帶來簡訊出錯、電子用品故障，水逆也悄悄幫某些人「開啟財富BUG」。塔羅牌老師艾菲爾分享，三星座三生肖可能遲來獎金突然入帳、或收到遺忘已久的退稅、莫名其妙中獎等意外財富，星座部分可參考太陽、上升星座。
今(22)日是廿四節氣「大暑」，紫微斗數一點通 姚本軍老師分享，大暑過後，四大生肖受到「歲建星」影響，會悄悄轉運，金錢方面「從零開始創造資源」，財庫積沙成塔。歲建星象徵「新起點」與「行動力」，歲建星的動力並非外顯的大轉折，而是內在的態度，由被動等待轉為主動出擊。
水星逆行來了，不少人處在「腦霧狀態」中。尤其這波水逆發生在強調表現與創造力的獅子座，更讓思緒變得混亂、反應遲緩。如果你近期忘東忘西、講話講一半，腦子突然空白，可能就是水逆後遺症。塔羅牌老師艾菲爾提醒，有四個星座這段期間最容易陷入「記憶力考驗」，建議同時參考太陽與上升星座。
今年「大暑」落在7月22日，小孟老師星座塔羅牌之清水孟 分享，民間有「大暑熱不透，大水風颱到」的說法，古人認為，「大暑」如果不夠熱，颱風大雨就會不斷，如果「大暑」越熱，收成也會越好。老師也說有四個生肖、七個姓氏，從「大暑」開始會一路旺到鬼門開，快看看有你嗎。
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