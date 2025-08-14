天生愛炫耀！四生肖臭美又高調…蛇虛榮、雞愛比較、他「有好事必誇耀」
有些人喜歡高調，什麼事情都忍不住四處宣揚，可以炫富、曬恩愛、或讓大家知道我好厲害的機會都不會放過～旺好運分享，以下4個生肖，他們三不五時都在炫耀，非常臭美！
臭美生肖：蛇
屬蛇的人腦袋聰明、愛慕虛榮，在學習或工作上有點成績後，就希望能夠表現出來，盡量誇大，來得到大家的認可與鼓勵。
臭美生肖：虎
屬虎的人天生活耀，在哪裡都不是低調的個性，倒也不是他們臭美過頭，只是有什麼可以分享的事情，就忍不住要全部說出來。
臭美生肖：猴
屬猴的人聰明、鬼點子多，很愛出風頭，他們顯現自己能力時不會大聲嚷嚷，但會技巧性地讓大家注意到，想讓自己的才能獲得別人尊重。
臭美生肖：雞
屬雞的人很享受讚美，喜歡與人競爭，通常身邊的人能力、外表或財富都會被他們拿來暗自比較一番，覺得自己要贏過才可以。
◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
