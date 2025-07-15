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三星座愛情是塑膠花…看上去很美、其實都假的「一碰就走樣」

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為塑膠花示意圖。圖/ingimage
圖為塑膠花示意圖。圖/ingimage

談戀愛甜蜜蜜，搜狐網分享，有三個星座的戀情就像塑膠花，外表亮麗、看上去很美，但缺乏溫度，一旦風吹草動，感情就容易「一碰就走樣」。

雙子座：今天愛你 明天嫌你無聊

雙子座的腦袋很忙，心思飛的比高鐵還快速。上一秒還在跟你講情話，下一秒可能就被別的東西吸走注意力，讓另一半傻眼站在原地。他們談感情像在滑手機，滑到有趣的就停下來，多滑兩下就換下一個頁面。戀愛對雙子來說，是探索，是刺激，但也因此少了點穩定感。他們缺乏定性，太容易被花花世界吸走注意力。

天秤座：絕對顏控 喜歡浪漫氛圍

天秤真的是很吃感覺的人，他們很容易被外表吸引。和天秤座初期戀愛就像偶像劇，每個瞬間都非常浪漫。但當新鮮感退去，對方開始有點生活化、出現了小瑕疵，天秤座的理智小鈴鐺就會響起：「這真的是是我理想型嗎？」他們追求和諧，很容易因為小摩擦就情緒卡關，他們的愛情就像放久的塑膠花，看似不凋謝，卻早已失去光澤。

射手座：可以愛你 但自由更偉大

射手座戀愛起來超級熱情，什麼一日小旅行、半夜上山看夜景，全部說走就走。但只要你開始想談未來、談安定，他們就會默默後退兩步，「被綁住」這件事讓射手渾身不自在。他們喜歡的是一起冒險的感覺，不是天天報備的關係。當愛情變成壓力，他們就會開始想飛走。塑膠花也許永不枯萎，但開不出幸福。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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