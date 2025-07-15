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12星座「錢包破洞」在這…牡羊刷太多、獅子亂請客、他忘記取消訂閱

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為購物示意圖。圖/AI生成
圖為購物示意圖。圖/AI生成

摩羯座滿月過後，開啟為期兩週的「財務體檢期」。你是不是也有些花錢習慣，看似不多，卻總讓帳戶默默變薄？塔羅牌老師艾菲爾臉書分享，滿月財務審核：你有哪些「看不見的支出黑洞」？快對照太陽或上升星座，看看你最容易漏財在哪！

牡羊座：衝動刷卡王

月初豪氣、月底吃土，一時開心就刷卡買科技產品、健身課程，建議養成延遲購物習慣，分帳戶控預算。

金牛座：訂閱不斷扣款

影音、雲端、會員各種網路服務用沒幾次卻忘記取消，建議清查所有扣款項目，留下真正有在使用的。

雙子座：網購囤貨狂

跟著別人喊「+1」、快閃促銷、團購下單，結果一堆東西堆著不用。建議先把商品放購物車，考慮三天之後再決定是否結帳。

巨蟹座：情緒花錢機

為親人花錢不手軟，心情差也愛買。建議記錄花錢背後動機，設下「情感支出界線」。

獅子座：愛面子破財

因為太虛榮，搶帳單、送禮、穿搭高級樣樣來。建議劃設社交預算，帥氣出場時也要有存款撐腰。

處女座：省小錢花大錢

小錢精算，大錢該花卻亂省，反而錯失效益。健康、進修、保險不能省，學會投資自己才划算。

天秤座：人際買單王

怕尷尬、怕拒絕，常替人付錢。建議練習說「不」，人際支出也該有底線。

天蠍座：理財太神秘

獨自決策、缺乏討論，容易投資踩雷。建議找信任對象討論策略，避免孤注一擲。

射手座：無預算浪費王

旅遊上課，花錢大手大腳，沒計畫易爆預算。建議列清單、先存再玩。

摩羯座：壓力型花錢

因為過度焦慮，追求工作效率而升級設備、上課，反而過度燒錢。建議審核支出效益，減少壓力性消費。

水瓶座：分散投資派

同時投資太多項目，入不敷出。建議整併資金，聚焦兩三種投資標的，更能有效控管。

雙魚座：借錢收不回

常因心軟借錢補貼別人，結果回不來。建議設定「幫助上限」，別讓善良變破財主因。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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