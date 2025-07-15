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22日迎大暑「越熱就越旺」！4生肖、7姓氏一路旺到鬼門開

聯合新聞網／ 綜合報導
大發橫財示意圖。圖／AI生成
大發橫財示意圖。圖／AI生成

大暑」是二十四節氣中最炎熱的節氣，通常落在每年7月22日或23日，此時陽光最為猛烈，氣溫高、濕氣重，是全年最容易出現高溫警報的時候。

今年「大暑」落在7月22日，小孟老師星座塔羅牌之清水孟 分享，民間有「大暑熱不透，大水風颱到」的說法，古人認為，「大暑」如果不夠熱，颱風大雨就會不斷，如果「大暑」越熱，收成也會越好。老師也說有四個生肖、七個姓氏，從「大暑」開始會一路旺到鬼門開，快看看有你嗎。

《四個生肖》有好運

★鼠／貴人運

職場上有好運，職場貴人運增強，工作業績會很好，魅力驚人，主管同事都喜歡你。

★猴／財運

財運方面很好運，投資理財都有斬獲，「大暑」越熱會越旺財。

★羊／健康運

健康會有好運，過去有病痛、身體不舒服都可以消除，更加平安。

★龍／愛情運

感情運不錯，有伴侶的人會甜蜜蜜，單身的人可以多參加聚會活動，有望認識好對象。

《七個姓氏》有偏財

小孟老師指出，孫、馬、余、趙、王、董、林這段期間有偏財運，建議好好把握。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖 大暑

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