22日迎大暑「越熱就越旺」！4生肖、7姓氏一路旺到鬼門開
「大暑」是二十四節氣中最炎熱的節氣，通常落在每年7月22日或23日，此時陽光最為猛烈，氣溫高、濕氣重，是全年最容易出現高溫警報的時候。
今年「大暑」落在7月22日，小孟老師星座塔羅牌之清水孟 分享，民間有「大暑熱不透，大水風颱到」的說法，古人認為，「大暑」如果不夠熱，颱風大雨就會不斷，如果「大暑」越熱，收成也會越好。老師也說有四個生肖、七個姓氏，從「大暑」開始會一路旺到鬼門開，快看看有你嗎。
《四個生肖》有好運
★鼠／貴人運
職場上有好運，職場貴人運增強，工作業績會很好，魅力驚人，主管同事都喜歡你。
★猴／財運
財運方面很好運，投資理財都有斬獲，「大暑」越熱會越旺財。
★羊／健康運
健康會有好運，過去有病痛、身體不舒服都可以消除，更加平安。
★龍／愛情運
感情運不錯，有伴侶的人會甜蜜蜜，單身的人可以多參加聚會活動，有望認識好對象。
《七個姓氏》有偏財
小孟老師指出，孫、馬、余、趙、王、董、林這段期間有偏財運，建議好好把握。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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