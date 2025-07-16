嘴上說不在意…其實「玻璃心碎一地」四星座！魔羯傲嬌、他喜歡裝懂事

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聯合新聞網／ 12talks
圖為表面裝沒事，玻璃心碎一地示意圖。圖/AI生成
圖為表面裝沒事，玻璃心碎一地示意圖。圖/AI生成

你遇過這種人嗎？遇到事情總硬撐，心裡很介意，嘴上卻說「沒關係」、「我不在意」，但其實他們早已玻璃心碎滿地，介意到快爆炸。快看看有哪些星座上榜，請小心說話！

★巨蟹座／表面裝懂事 一個人內耗

巨蟹座雖然很喜歡把自己的情緒張揚，但是有些事情巨蟹座反而很喜歡裝作不在意，裝作一副很理解，很懂事的樣子。但是一旦在晚上就會默默翻開手機，在心裡默默的想「你以前都不是這樣子」，一直內耗，一直內傷，一直把情緒無限的放大。這些都是因為巨蟹座是非常敏感，很容易察覺一點點的變化，但又不喜歡被認定是難搞，情緒化，脆弱，因此與巨蟹座的對話一定要多加注意。

★天蠍座／很會記仇 臨去前才補刀

天蠍座記仇又敏感，在愛你的時候無論你做什麼說什麼，很多時候在天蠍座眼中都是一種體驗。他們不會在當下有什麼反應，或是感到不快樂，天蠍很會忍耐。但當感情出現問題，發現你的背叛，或是已經對於這情感關係沒有想要維持的想法，這些從前的不在意，每一個都會是天蠍座決定要離開的理由，有些更過份的甚至會完美演繹讓你知道當時的天蠍內心感受，因此與天蠍座相處時要好好的把自己的雷達打開，不要隨意的傷害天蠍座。

★雙魚座／裝不在乎 又希望人猜心

雙魚座很喜歡自欺欺人，明明很在意的時候又會裝作一臉不在乎，有時是希望對方自己發現，而不是自己親口表達。有時是找一堆理由合理化別人的行為，雖然這樣沒有什麼不好，但有時與人相處時會讓人感到欠缺真誠，到最後不知道雙魚座是真的不在意，或是只是想要更多的關心。雙魚座渴望對方的注意關注，希望對方可以在沒有提示下理解自己的內心，但這往往讓人更摸不著頭腦。

★魔羯座／傲嬌屬性 在意他人評價

魔羯座很多時候都是一副冷漠的樣子，但是魔羯座對於別人對自己的評價其實很在意。表面可能看不出來什麼，但魔羯座很怕被別人發現自己的弱點，很怕別人認為自己的小心眼的人。但魔羯座確實是很在意別人的批評，會陷入一場自我懷疑的風暴中，因此與魔羯座說話時還是要多注意自己是不是在批評魔羯座，否則很容易被魔羯座記在腦中久久不會放下。

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