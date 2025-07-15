這些星座表面人畜無害…其實超心機！白羊小伎倆多、他心中藏小惡魔

有的人看起來沒有什麼心計，但是耍起心機卻被任何人都要狠，有哪些星座有這些潛質呢？

▍白羊座／為了目的 耍小伎倆

白羊座非常簡單，像個小孩子一樣，但是這樣的個性也會造成白羊座很直接的表達。但在職場上無法做自己的時候，白羊座也會適當的時間耍一點小心機，當然這些小技倆都不是有害的，只是會把另一面展現出來以達到目的。

▍金牛座／君子報仇 十年不晚

金牛座看起來很誠懇，好像什麼都不會影響到自己，但其實金牛座的心眼比較小，記憶力又很好，就算是小事情都會記得清清楚楚。可能在當下不會有什麼反應，但是君子報仇十年未晚，當機會來臨的時候，金牛座會毫不猶疑進行反擊。

▍雙子座／笑容背後 隱藏邪惡

雙子座是一個機靈的人，所以耍心機的方式都比較聰明，有時候你甚至無法知道雙子座的舉動背後的意義。但雙子座人緣很好，往往不是親身經歷的，都難以相信雙子座的邪惡一面。

▍巨蟹座／除自己人 不擇手段

巨蟹座外表比較溫暖，但其實內心公私非常分明，只要不是自己人都是需要防備的對象。雖然不會有什麼表現，但在職場上很容易用自己的小心機，為達到目的有時會不擇手段。

▍天秤座／心中藏著小惡魔

天秤座基本上不會耍什麼心機，但是愛恨分明，當得到不公的對待，或是你的行為天秤座不認同時，很容易讓對方內心產生一個「小惡魔」，有些時候會有一些壞想法，但會不會實行又是另一回事。

▍水瓶座／為了正義 可以耍狠

水瓶座對於任何事情都與己無關，但其實水瓶座是一個正義感很強的人，當遇到不合理的事情，尤其是強權，階級方面的鬥爭，水瓶座會把善良收起來，有時候他們的舉動比任何人都要狠！

▍雙魚座／情勒高手 喊「為你好」

雙魚座很明顯是會耍心機，可是在表面都會盡量的溫暖，或是會以一種「為你好」的方式包裝。有時候即使被發現了，還是可以裝出無辜，但大多時候雙魚座都是刻意維持人畜無害的表面，目的是更好的耍心機！

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