「拚命三郎」容易為賺錢累垮自己？巨蟹想給家人好生活、三星座是工作狂

工作不是為了賺錢，是為了有錢。當有了足夠的錢，才有美好的生活品質。為了追趕財富，即使一日身兼三份工作，或一天工作24小時，也是大有人在。因此小孟塔羅牌的雲蔚老師表示，以下五大星座，要小心容易累垮自己，也要賺更多的錢。

TOP 5 天蠍座

天蠍座做事很有決心，充滿了自信，因此會渴望成功。他們容易沉迷於工作，會花費大量的時間，不停的忙碌工作，但卻不願意顯示脆弱和需要幫助的一面，所以而忽視了自己的休息和生活平衡，有時會因此過度勞累。

TOP 4 巨蟹座

巨蟹座有強烈的情感和責任感，非常在家庭。他們為了提供家庭和親人有穩定的的經濟，可能會為了賺錢而不斷工作，以滿足家庭的需求。但也往往會犧牲自己的休息時間和需求，而造成身心的壓力與健康的損耗。

TOP 3 處女座

處女座是個完美主義，會去追求事業的成功和富足的財務。處女座的人有強烈的責任感和職業道德，為了在事業中表現出色，而過度努力工作，經常陷入工作繁忙和高壓的環境中，容易讓身體和心理疲憊。

TOP 2 金牛座

金牛座，非常注重物質財富和金錢財務。他們為了擁有穩定和舒適的生活，非常堅韌和堅持的追求財富。他們可能會忽視自己的身體需要，甚至忽視社交和娛樂活動，有時也難以停下來休息，而導致身體和心理健康問題。。

TOP 1 魔羯座

魔羯座，對事業及金錢有強烈的渴望。他們有強烈的自律和耐力，比較難以放鬆和尋找工作與生活的平衡。魔羯座的人可能會犧牲休息和娛樂時間，將大部分精力投入工作，這可能導致身體和心理健康問題，甚至過度勞累自己。

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