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唐綺陽星座運勢週報：射手感情當心三角戀 魔羯為錢傷腦筋

聯合新聞網／ 唐綺陽
星座專家唐綺陽。本報資料照片
星座專家唐綺陽。本報資料照片

【唐綺陽星座運勢週報7/14-7/20】

星象影響：水星逆行獅子、土天海冥小三角

本週依舊持續震動能量，水星停滯在獅子，掀起懷舊氛圍，眾人懷念過往明星、作品或討論前任話題，及親子關係的問題浮現。週五水星逆行獅子，4-15度有星者，對這波懷舊潮會更有感。土天海冥形成小三角，易被牽動發生改變與翻轉，尤其衝擊0-3度有星者。

12星座個別影響：

巨蟹：凡事過度擔心反而誤事；感情問題勿再自欺欺人

獅子：資源欠缺應主動爭取；感情抱持平常心有助發展

天蠍：遇刁鑽情況要就事論事；感情少說少錯避免扣分

雙魚：主動出擊才能奪得先機；感情也需積極刻不容緩

金牛：當心過度投入反徒增壓力；感情可調整照顧方式

處女：注意過勞與睡眠問題；感情勿胡思亂想請放輕鬆

魔羯：為錢傷腦筋財務問題多；價值觀不一談錢傷感情

水瓶：靜觀其變勿主動出擊干涉；感情有被依賴的可能

牡羊：能者多勞有壓力但獲成就感；感情可多點親和力

雙子：主動出擊人氣指數竄升；感情主動放電桃花盛開

天秤：忙碌充實且成就感滿滿；感情經營可走務實路線

射手：機會雖好但需面臨抉擇；感情當心三角戀的可能

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座運勢

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