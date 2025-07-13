亡神星來襲！四生肖「財務判斷」恐失準 屬狗小心被情緒勒索

2025下半年，紫微斗數中的「亡神星」悄悄影響部分人的判斷力，不只是情緒起伏，更可能讓原本精明的人，在財務與事業決策上誤判形勢、錯失良機。紫微斗數老師姚本軍在臉書指出，這波星象衝擊不容小覷，尤其是以下四個生肖，更要小心別在一念之差下釀成長遠損失。

生肖猴

屬猴者下半年容易在財務決策上出現盲點，表面上分析能力強、條理分明，實際上卻常在自己做選擇時「腦中短路」。一時的衝動、過度自信可能導致不當投資或不必要的消費支出。儘管對他人的財務問題看得透徹，面對自己的問題卻選擇性忽略，正是亡神星導致的判斷偏差。建議在下任何金錢決定前，停下來深呼吸，從第三人角度重新審視，才不會後悔莫及。

生肖狗

屬狗者下半年要特別注意「情緒勒索式的支出」，可能因為親友請求、出於義氣或情感牽絆，在毫無警覺的情況下答應金錢支援。這種情況往往不只是荷包縮水，更是心理上的壓力累積。亡神星讓你難以清晰分辨「幫」與「被利用」的界線，若無法設立價值底線，將可能陷入為情所困的財務窘境。

生肖兔

溫和、講求和諧的生肖兔，最容易在下半年遭遇「別人犯錯、自己買單」的情境。無論是職場預算超支、合作分工不清，又或是帳目管理出狀況，屬兔者傾向默默扛起責任。亡神星讓人過度退讓、難以開口釐清是非，若不事前建立明確條件，容易讓自己成為最後的承擔者。理性劃分責任，是這段時間的自保關鍵。

生肖鼠

屬鼠者天性敏銳，面對變動環境總是第一個反應，但下半年受亡神星與月煞星交錯影響，情緒起伏會直接影響財務決策。可能因壓力感到焦慮而衝動購物、囤貨，或在短暫樂觀情緒下冒險投資。家庭需求或環境壓力也可能讓原本理性規劃全盤改變，導致帳面看似穩定，實則暗藏高風險。若無法管控內在波動，恐怕陷入財務不安的惡性循環。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。