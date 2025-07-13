快訊

溫網／挑戰大滿貫「十全十美」 謝淑薇爭冠對決前搭檔

00910、00713等9檔ETF發放194億！反被網酸：填息與否才重要

原來切西瓜方式都錯了？名廚教你2分鐘快速切法而且不沾手

聽新聞
0:00 / 0:00

亡神星來襲！四生肖「財務判斷」恐失準 屬狗小心被情緒勒索

聯合新聞網／ 綜合報導
2025下半年，紫微斗數中的「亡神星」悄悄影響部分人的判斷力，不只是情緒起伏，更可能讓原本精明的人，在財務與事業決策上誤判形勢、錯失良機。圖/ingimage
2025下半年，紫微斗數中的「亡神星」悄悄影響部分人的判斷力，不只是情緒起伏，更可能讓原本精明的人，在財務與事業決策上誤判形勢、錯失良機。圖/ingimage

2025下半年，紫微斗數中的「亡神星」悄悄影響部分人的判斷力，不只是情緒起伏，更可能讓原本精明的人，在財務與事業決策上誤判形勢、錯失良機。紫微斗數老師姚本軍在臉書指出，這波星象衝擊不容小覷，尤其是以下四個生肖，更要小心別在一念之差下釀成長遠損失。

生肖猴

屬猴者下半年容易在財務決策上出現盲點，表面上分析能力強、條理分明，實際上卻常在自己做選擇時「腦中短路」。一時的衝動、過度自信可能導致不當投資或不必要的消費支出。儘管對他人的財務問題看得透徹，面對自己的問題卻選擇性忽略，正是亡神星導致的判斷偏差。建議在下任何金錢決定前，停下來深呼吸，從第三人角度重新審視，才不會後悔莫及。

生肖狗

屬狗者下半年要特別注意「情緒勒索式的支出」，可能因為親友請求、出於義氣或情感牽絆，在毫無警覺的情況下答應金錢支援。這種情況往往不只是荷包縮水，更是心理上的壓力累積。亡神星讓你難以清晰分辨「幫」與「被利用」的界線，若無法設立價值底線，將可能陷入為情所困的財務窘境。

生肖兔

溫和、講求和諧的生肖兔，最容易在下半年遭遇「別人犯錯、自己買單」的情境。無論是職場預算超支、合作分工不清，又或是帳目管理出狀況，屬兔者傾向默默扛起責任。亡神星讓人過度退讓、難以開口釐清是非，若不事前建立明確條件，容易讓自己成為最後的承擔者。理性劃分責任，是這段時間的自保關鍵。

生肖鼠

屬鼠者天性敏銳，面對變動環境總是第一個反應，但下半年受亡神星與月煞星交錯影響，情緒起伏會直接影響財務決策。可能因壓力感到焦慮而衝動購物、囤貨，或在短暫樂觀情緒下冒險投資。家庭需求或環境壓力也可能讓原本理性規劃全盤改變，導致帳面看似穩定，實則暗藏高風險。若無法管控內在波動，恐怕陷入財務不安的惡性循環。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

財務 職場 紫微斗數 生肖 情緒勒索

延伸閱讀

醫療體系人力荒！過來人揭原因點名「4科系以外都低薪」 同行淚讚

年薪300萬！她不解工程師「騎車上班」 過來人嘆：開車太浪費

建臺高中報錯科風波延燒！學生揭內鬥亂象：下學期能否開學都不知道

脾氣不好卻超多人追？「3大星座女」有擋不住的吸引力

相關新聞

亡神星來襲！四生肖「財務判斷」恐失準 屬狗小心被情緒勒索

2025下半年，紫微斗數中的「亡神星」悄悄影響部分人的判斷力，不只是情緒起伏，更可能讓原本精明的人，在財務與事業決策上誤判形勢、錯失良機。紫微老師姚本軍在臉書指出，這波星象衝擊不容小覷，尤其是以下四個生肖，更要小心別在一念之差下釀成長遠損失。

今是「觀音菩薩」成道日 可求子開智旺事業 祭祀禁忌報你知

今天是農曆6月19日，也是民俗信仰的「觀世音菩薩」成道日，命理師楊登嵙說，觀音菩薩一年會有3個生日，今天是其中一天，適合...

每日星座運勢／天秤沒事也到處轉轉 不可放過愛情

2025-07-13牡羊座短評：金錢瓜葛要理清。【整體運】易和他人摩擦，與人接觸時盡量小心言辭，以免多說多錯，影響心情；出門相親前可不要忘了好好打扮一番，遇到心儀對象的機會很大哦；若遇人向你借貸，記得

殺破狼週運勢／白羊破鏡重圓機率高 水瓶職場地位提升

殺破狼2025年7月14日～7月20日12星座一週運勢 白羊座： 整體運勢 感情運方面，水星在戀愛宮位逆行，會與前情人再度連繫，兩人都有復合的想法，破鏡重圓的機率很高。感情穩定的白羊座，

內外兼修典範！3生肖堪稱「謎之實力派」 關鍵時刻總能驚艷全場

日常生活中，有些人總是低調謙遜，像是隱藏的寶藏，他們不張揚，卻在關鍵時刻展現出令人驚艷的能力。《搜狐網》指出3大生肖，堪稱是內外兼修的「謎之實力派」，實力藏得深，穩到骨子裡。

脾氣不好卻超多人追？「3大星座女」有擋不住的吸引力

在星座的世界裡，有些女孩雖然脾氣不算溫和，卻總是吸引許多追求者。她們的性格鮮明、情感真摯，即使偶爾情緒來得快又猛，依然讓人難以抗拒。以下三個星座，就是典型的「脾氣壞卻超有魅力」代表。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。