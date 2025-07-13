今是「觀音菩薩」成道日 可求子開智旺事業 祭祀禁忌報你知

今天是農曆6月19日，也是民俗信仰的「觀世音菩薩」成道日，命理師楊登嵙說，觀音菩薩一年會有3個生日，今天是其中一天，適合到廟裡祭祀，求子、求健康、開智慧、拚事業都適合。

命理師楊登嵙說，「觀世音菩薩」從字面解釋就是「觀察世間聲音」的菩薩，是中國佛教四大菩薩之一，有無比大願力，度脫一切苦難眾生，深入民心，寺廟中的形象也非常多元，有送子觀音、魚籃觀音、水月觀音和千手千眼觀音。

楊登嵙指出，觀世音菩薩有3個生日，分別是農曆2月19日、6月19日和9月19日，而其中2月19日是為觀世音菩薩誕辰，6月19日則是得道升天日，而9月19日則是出家日，因此想向觀世音菩薩祝壽祈福，這3個日子都可以。

楊登嵙分享，觀世音菩薩這3個生日，不少民眾會到廟宇祭拜祈福，因其聞聲救苦和送子形象深植信徒心中，一般祈求四類願望，首先是求子，如果久不受孕想要生小孩的婦女，這一天是絕佳的祈願日子，錯過可要再等一年；其次是求健康，若家中小孩不好養、健康狀況不佳等；第三是求智慧，希望小孩開智慧，比較會讀書；最後則是求事業，希望事業順利發達。

以下為祭祀供品的禁忌與建議：

禁忌：必需是素食或五果，包括鮮花、水果、壽麵、壽桃，不可葷食。

建議：供品可拜「豆腐」與「蔬菜」，豆腐有諧音「頭富」，代表福氣與財氣，另外蔬菜是素食，有「舒適」的諧音，意味著舒適的生活，都可作為祭祀觀音的供品。

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