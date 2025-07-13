聽新聞
0:00 / 0:00
今是「觀音菩薩」成道日 可求子開智旺事業 祭祀禁忌報你知
今天是農曆6月19日，也是民俗信仰的「觀世音菩薩」成道日，命理師楊登嵙說，觀音菩薩一年會有3個生日，今天是其中一天，適合到廟裡祭祀，求子、求健康、開智慧、拚事業都適合。
命理師楊登嵙說，「觀世音菩薩」從字面解釋就是「觀察世間聲音」的菩薩，是中國佛教四大菩薩之一，有無比大願力，度脫一切苦難眾生，深入民心，寺廟中的形象也非常多元，有送子觀音、魚籃觀音、水月觀音和千手千眼觀音。
楊登嵙指出，觀世音菩薩有3個生日，分別是農曆2月19日、6月19日和9月19日，而其中2月19日是為觀世音菩薩誕辰，6月19日則是得道升天日，而9月19日則是出家日，因此想向觀世音菩薩祝壽祈福，這3個日子都可以。
楊登嵙分享，觀世音菩薩這3個生日，不少民眾會到廟宇祭拜祈福，因其聞聲救苦和送子形象深植信徒心中，一般祈求四類願望，首先是求子，如果久不受孕想要生小孩的婦女，這一天是絕佳的祈願日子，錯過可要再等一年；其次是求健康，若家中小孩不好養、健康狀況不佳等；第三是求智慧，希望小孩開智慧，比較會讀書；最後則是求事業，希望事業順利發達。
以下為祭祀供品的禁忌與建議：
禁忌：必需是素食或五果，包括鮮花、水果、壽麵、壽桃，不可葷食。
建議：供品可拜「豆腐」與「蔬菜」，豆腐有諧音「頭富」，代表福氣與財氣，另外蔬菜是素食，有「舒適」的諧音，意味著舒適的生活，都可作為祭祀觀音的供品。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言