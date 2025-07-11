下周星座運勢／土逆+水逆…天蠍職場溝通不良、雙子「檔案記得備份」

本周我們即將在7/13遇到土星開始逆行於牡羊座，這將提醒我們面對責任、紀律與過往未完成的目標，重新檢視自我定位與成長步伐。另外7月18日水星開始逆行，此次水星逆行於獅子座，未來這三周可能帶來溝通誤解、自我表達的偏差，需留心自我中心的傾向或情緒化的言語。

<牡羊座> 工作延遲或重來

土星在你命宮逆行，你會深刻檢視自己的選擇與責任，過往逃避的課題浮上檯面。工作上需面對延遲或重來的狀況，尤其是與權威人物的溝通。水星逆行影響戀愛與創意表達，避免誤會與爭執，適合回顧舊作、重新構思人生方向。

<金牛座> 家人溝通不良

這週你可能重新面對內在的恐懼或潛意識議題，土星逆行讓你察覺長期壓抑的壞習慣或情緒。家中事務與心靈安全感成為重點。水星逆行在家庭宮，與家人的溝通容易出現斷線或誤解，建議重視聆聽與耐心對話。

<雙子座> 重要資料要備份

人際與社交圈出現複習與整理的機會。土星逆行讓你重新審視朋友的真實性或合作的界線。水星逆行則可能讓你在短途旅行、文件往來或表達上出現小失誤，特別留意手機、資料備份。與兄弟姊妹的關係也需多包容。

<巨蟹座> 投資容易誤判

金錢與價值觀是你這週的重點。土星逆行影響職場地位與長期目標的進展，某些計畫需調整或重新布局。水星逆行則容易讓你對財務判斷產生誤差，購物、投資都需特別謹慎。也適合重新思考什麼才是真正值得投入的事。

<獅子座> 說話可能被誤解

水星在你命宮逆行，溝通與決策可能出現延誤或反覆。說出口的話容易被誤解，記得控制情緒與語氣。土星逆行則讓你反思信仰、進修、遠行或法律相關事務，或與國外人事有舊事回潮。適合重新評估人生哲學與信念。

<處女座> 人際帶來壓力

你內在的壓力與焦慮浮現，土星逆行在人際或親密關係中帶來壓力，讓你重新審視信任與界線問題。水星逆行讓你對某些潛藏的秘密、夢境、舊情難以釐清，情緒容易波動。這週適合安靜整理內心，避免捲入複雜糾紛。

<天秤座> 關係漸行漸遠

人際與合作關係是這週主題。土星逆行在人際宮位，你需要面對關係中的責任與義務，有些人可能漸行漸遠，有些連結則需重新定義。水星逆行讓群體溝通不良，小心誤傳、誤會。舊友可能回歸，重燃某些合作可能。

<天蠍座> 職場溝通不良

這週適合重新檢視職場目標與身體狀態。土星逆行在工作宮，你會感受到職責壓力，或舊問題再次出現，提醒你調整作息與效率。水星逆行可能讓職場溝通出現延誤或資訊錯誤，也需注意與主管的互動與表達方式。

<射手座> 旅遊計畫生變

創作、戀愛、子女相關議題進入複習期。土星逆行讓你思考自己在情感與責任上的平衡，舊情或舊痛可能重新浮現。水星逆行讓進修、旅遊計畫出現變動，或與外地人聯絡中斷。適合閱讀、回顧舊資料，暫緩大計劃。

<摩羯座> 處理財務要謹慎

家庭、金錢與情感是這週焦點。土星逆行使你重新面對家人責任或不動產事宜，過去未解的問題需要收尾。水星逆行讓你在親密關係或財務協議中易起爭執，涉及繼承、借貸、保險等議題更需謹慎。勿隨意簽約。

<水瓶座> 避免情緒性發言

土星在溝通宮逆行，你可能必須重談某些合約、合作或學習計畫，或面對過往未完成的學業任務。水星逆行在人際關係宮，情侶或夥伴間的誤會容易發生，冷靜應對、避免情緒性字眼是關鍵。舊愛、舊同事有機會再度聯絡。

<雙魚座> 生活要有紀律勿貪快

你會重新思考工作價值與收入結構。土星逆行讓你重整金錢規劃，也可能面對財務延遲或額外支出。水星逆行使日常工作、健康、寵物等事務易有混亂，建議維持紀律，勿貪快。健康方面要注意睡眠與腸胃狀況。

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