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本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名組合「主動出擊」：有大筆獎金入袋

聯合新聞網／ 非貓不可
財運示意圖。圖／AI生成
財運示意圖。圖／AI生成

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要保持一顆熱忱的心，就能讓自己的荷包更上一層樓，有人則是更積極主動點，就能讓財庫變得更豐厚，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型O型+生肖屬蛇

如果你是工地工作者，無論你是在建築工地還是道路整修，也無論你是一般工人、機具操作者、水電、水泥或是工頭，本周會是忙到不可開交的一周，在這段時間裡，許多工程接踵而來，辛苦勞累在所難免，但只要保持一顆熱忱的心，很快就會得到滿滿的加班費，讓自己的荷包更上一層樓。

第四名：血型AB型+生肖屬狗

在車水馬龍的都會生活圈中，交通工具已成為許多人賴以維生的器材之一，如果你是外送員、計程車司機、貨運司機，本周的財運大幅提升，在這段時間裡，可要保持良好的精神狀況，多多排班，好好努力，你的辛苦絕對不會白費，只要願意付出，錢財自然滾滾而來。

第三名：血型O型+生肖屬牛

銷售業務總是充滿許多挑戰，需要極大的抗壓性，如果你是在實體店面銷售服飾相關商品，或是登門拜訪的銷售業務，本周會有許多機緣出現，在這段時間裡，要變得更積極主動點，多去接觸客戶，多多的攀談，就能替自己製造好業績，讓財庫變得更豐厚。

第二名：血型B型+生肖屬雞

人們生活的素質不斷提高，也越來越來人喜歡享受生活，旅遊業因此蓬勃發展，如果你是旅行社、飯店業等相關人員，本周的業績將有大幅的成長空間，在這段時間裡，會有許多人前來詢價，你只需要提供最佳建議，童叟無欺，就能迅速達成買賣，讓自己生意興隆，增旺財庫。

第一名：血型A型+生肖屬馬

如果你是工廠業務，無論是3C產業、傳統產業，還是原物料相關產業的業務，本周的運勢相當旺盛，在這段時間裡，你的條理分明，頭腦清晰，特別能夠洞悉客戶的心態，因此要主動出擊，多跟客戶接洽，更快就能簽下大訂單，不僅能得老闆賞識，更能讓大筆獎金順利入袋。

此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

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