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「月煞星」來襲！四生肖小心荷包 屬虎常幫人收拾爛攤子

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為破財示意圖。圖/ingimage
圖為破財示意圖。圖/ingimage

紫微斗數老師姚本軍在臉書發文提醒，2025年夏季「月煞星」影響明顯，這顆星代表突如其來的變動，特別容易影響財務狀況與資源分配，對四個生肖來說，是重新審視金錢觀與抗壓能力的時機。

生肖羊

屬羊者近期財務不穩，開銷都不是來自奢侈享受，而是臨時責任、外部壓力，像是幫家人出錢、感情關係中「不得不花」的支出等，與其說破財，不如說是金錢價值觀需要重新調整，養成彈性財務觀念、適度調整心理壓力，才能穩住財務基本盤。

生肖蛇

屬蛇一向精打細算，但這段時間特別容易對金錢產生不安感，覺得錢不夠、沒安全感、甚至懷疑自己是否值得花這些錢，其實帳面上並沒出問題，而是過度思慮導致壓力升高，建議放慢節奏，多做能穩定情緒的事，例如運動、冥想或閱讀，才不會讓「過度理性」變成財務焦慮的來源。

生肖虎

屬虎這段時間「財運挑戰」多來自他人，像是團隊協作、合作夥伴、下屬問題等，都可能讓原本預期的收入延遲，甚至出現「要幫別人收拾爛攤子」的狀況，建議加強風險管理，重要項目親自盯場，別過度仰賴他人，反而能趁勢重整財務結構，讓財務系統更穩固。

生肖豬

屬豬要特別注意原本規劃好的財務目標出現落差，例如投資失誤、金流延遲，或因家庭因素臨時多出大筆開銷，尤其女性更容易受伴侶事業、孩子教育、長輩健康等牽動，這時更需要理性評估現況，建立緊急預備金與靈活的資金分配，才能穩住大局、避免陷入金錢風暴。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信

迷信 財務 紫微斗數 生肖

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