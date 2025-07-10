南鯤鯓代天府牌樓倒、新營百年太子爺斷2半 命理師示警：台灣恐有4災難

丹娜絲颱風重創台灣中南部，造成台南北門區南鯤鯓代天府42年歷史的牌樓，12支粗壯檜木被吹倒泡在積水中，就連百年新營太子宮供奉的太子爺神像也遭攔腰吹斷，直接從底座斷成兩截頭著地，引起信眾們議論。對此，命理師高輔進擔憂，台灣接下來恐爆發「4災難」，包括：大罷免、關稅、訴訟及詐騙問題。

高輔進在臉書發文表示，南鯤鯓代天府及新營太子宮，分別屬於王爺系統及三太子系統，居然在同一時段，雙雙出現狀況，可見事情的嚴重性，可能要注意，經營權、產權等相關權責問題。

首先，他從易經取卦得到「訟卦」，卦意「爭訟」，動出「師卦」，卦意「興兵為師」，太極空間得到「赤口」，卦意「麻繩自縛身」。意指國內正進行的大罷免會有許多後遺症，若上位者還不知迷途知返，硬是要莫名堅持到底，非得發生意外，或是下台一鞠躬，再後悔就來不及了。

高輔進也提及，弔詭的丹娜絲颱風竟然是在龍樹諒末日預言的隔天立刻生成並侵台，他認為，如果有逆天而行之舉，小心會面臨翻轉，並且遭殃「被換掉」，例如台灣的大罷免，是否師出有名。

第二，由於川普陸續公布各國關稅，但台灣仍未上榜，高輔進說，要特別美國關稅的「情勢反轉」，如果台灣難以堅持立場，四處當善財童子，小心國際影響力將每況愈下。

第三及第四，台灣社會接下來要面對的輕則訴訟滿天飛，重則與他國擦槍走火，而豐原5口命案恐還會再因虛擬貨幣，或投資理財詐騙案而再出人命，引起家庭破裂。

至於國際間的災難，高輔進認為，當心北美、中東區域重要人士遭暗殺，或意外之災、恐怖攻擊行動等；東北方、南方等區域則要注意氣爆、燃燒等火元素帶來的災難，印度、中南半島…等南亞地區的北部，要注意水太多的災害。

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