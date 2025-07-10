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四星座下半年苦盡甘來！射手投資有戲 社交圈是「他」的財富場

聯合新聞網／ 綜合報導
2025已來到下半年，四大星座即將迎來人生大轉彎。示意圖／ingimage
2025已來到下半年，四大星座即將迎來人生大轉彎。示意圖／ingimage

2025已來到下半年，四大星座即將迎來人生大轉彎！《搜狐》指出，白羊、雙子、獅子、射手座的朋友，將挺過先前承受的辛苦與壓力，接下來不僅工作有成，偏財運也跟著爆棚，橫財有望一波接一波。

白羊座

白羊上半年吃了不少悶虧，事業進展卡關、財務吃緊，一度懷疑是不是走霉運，不過到了下半年，火星加持帶來滿滿行動力，機會、獎金、投資報酬接連而來，意外之財也有望出現，像是中獎、分紅、合作邀約等。白羊座的朋友記得保持衝勁，別錯過了天降好運。

雙子座

上半年雙子雖然忙，常常陷入選擇障礙，財務也顯得有些混亂，不過隨著水星順行，下半年運勢漸入佳境，思維變清晰、人脈變活絡，副業、接案、合作機會變多。對雙子座的朋友來說，社交圈是最強的財富場，只要多交流、主動出擊，好運自然找上門。

獅子座

獅子上半年低調許久，心裡悶著氣，明明有實力卻被壓著走，下半年將重新發光，事業表現亮眼，有機會升職、接大案、加薪幅度驚人。過去耕耘的案子也會迎來回報，貴人、客戶、自帶資源的合作對象紛紛出現，財富與機會一起湧進來。

射手座

射手在上半年總覺得「有志難伸」，但到了下半年，木星帶來突破契機，不只職場轉順，還可能因跨界、創業、出差、旅行等，遇到意想不到的財富機會。投資布局也開始收割成果，原本平平的財運瞬間爆發，迎來真正的自由感。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

雙子座 財富 職場 射手座 偏財運

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