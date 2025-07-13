殺破狼週運勢／白羊破鏡重圓機率高 水瓶職場地位提升

白羊座：

整體運勢

感情運方面，水星在戀愛宮位逆行，會與前情人再度連繫，兩人都有復合的想法，破鏡重圓的機率很高。感情穩定的白羊座，會和情感對象到有過美好回憶的地方旅行，重溫舊夢。

旅遊運方面，天王星與金星齊聚旅遊宮位，會快閃某個城市，到想去的景點打卡。某些白羊座突然需要出差，差旅待遇極佳，但是十分忙碌，沒有時間逛街或去觀光。

本週須注意的部分

工作運方面，火星持續在工作宮位行進，工作量依舊非常多，消化不完，每天都要加班，感覺過勞。某些白羊座辦公室氣氛不佳，與同事或上司常發生紛爭，對於這樣的職場環境感到倦勤。

健康運方面，火星持續在健康宮位行進，火氣較大，經常長痘痘、嘴破。同時當心刀火燙傷見血光，發生意外傷害的機率較高，工作過勞，容易罹患急性疾病，需注意身體健康與人身安全。

金牛座：

整體運勢

金錢運方面，天王星與金星齊聚金錢宮位，工作會有額外的加給，手頭較為寬裕，會吃較好的餐廳或是買些昂貴的物品，滿足物質慾望。某些金牛座則可能會把錢花在手遊課金，或是斗內自己喜歡的公眾人物。

面試、考試運方面，木星與太陽齊聚面試、考試宮位，面試新工作十分討喜，很快就能收到錄取通知，參加各種資格認證，猜題準確，成績都能跨越門檻，獲得執業的證書。

本週須注意的部分

家宅運方面，水星在家宅宮位逆行，居住空間有些問題需要修繕，會不方便好一段時間。某些金牛座家中大型電器嚴重故障，甚至壽終正寢，必須要維修，或是換新。

感情運方面，在戀愛宮位的火星受到金星影響，不斷用金錢、禮物討喜歡的人歡心，對方不但不領情，還會換來爭吵。單身的金牛座生理需求強烈，不排除用金錢交易尋求慰藉。

雙子座：

整體運勢

金錢運方面，木星與太陽齊聚在金錢宮位，工作待遇提升，薪資獲得調整。創業中的雙子座，業績不斷成長，營業額突破自己所預期，但由於木星受到土星、海王星影響，實際獲利還是不多。

感情運方面，天王星與金星齊聚命宮，會被比自己年輕好幾歲的人示好，甚至直接告白，但由於金星受到火星影響，覺得彼此個性差異太大，無福消受這個人對你的愛慕。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的土星和海王星受到木星影響，容易因為金錢借貸的問題與人發生糾紛，借出去的錢討不回來。同時要小心各種投資詐騙，特別是合夥集資的投資商品。

家宅運方面，火星持續在家宅宮位行進，受到金星影響，鄰居或家中正在整修，環境吵雜，感到心煩。這段時間注意居住空間電器與爐火的使用，並要當心門戶安全。

巨蟹座：

整體運勢

工作運方面，木星與太陽齊聚命宮，工作能力受到重視，在職場會獲得更多的資源來運作各項事務，但由於木星受到土星與天王星影響，某些巨蟹座目前正考慮轉換跑道或創業，更多施展自己的才能。

本週須注意的部分

金錢運方面，水星在金錢宮位逆行，當心掉錢包或是值錢的物品，有許多證件或信用卡要重辦。某些巨蟹座借貸給朋友的資金似乎討不回來，當作是花錢看清一個人的品德。

溝通運方面，在溝通宮位的火星受到金星影響，在網路上發表意見時，當心被釣魚，惹上口舌是非。某些巨蟹座最近說話常惹朋友不高興，甚至被封鎖，自己也不知發生了什麼事。

感情運方面，天王星與金星齊聚心靈宮位，金星受到火星影響，暗戀的對象對你忽冷忽熱，不知該如何與對方相處。某些巨蟹座則是與曖昧對象吵架，事後非常懊惱。

獅子座：

整體運勢

人際關係方面，水星在命宮逆行，會與很久沒聯絡的老朋友聯絡、見面，有些往事湧上心頭。某些獅子座會與前任情人重逢，雙方重新交換了聯絡方式，就算不能復合，也能好好當朋友。

本週須注意的部分

金錢運方面，火星持續在金錢宮位行進，受到在人際關係宮位的金星影響，預期之外的花費增加，導致月中就覺得手頭很緊。某些獅子座忙著各種交際應酬的邀約，打點人際關係的開銷也變多。

工作運方面，水星在命宮逆行，許多事務不斷來回修正，各種企劃、專案、活動進展不順。某些獅子座辦公室重要的電子用品故障，導致文件無法處理，工作進度延宕。

遠行運方面，在遠行宮位的土星與海王星受到木星能量影響，會有計畫發展海外事業、工作、外派、交換學生、留學、打工渡假，但許多文件申請不太順利，或是在外地感到水土不服。

處女座：

整體運勢

工作運方面，天王星與金星齊聚在志業宮位，目前承接光鮮亮麗的案件或任務，甚至有機會跟名人合作，然而金星受到在命宮的火星影響，每天都很緊張，十分忙碌，承擔著不容有任何瑕疵的壓力。

感情運方面，水星在心靈宮位逆行，會巧遇過去暗戀過的對象，但與對方無法有實際的交集，沒辦法向對方要聯絡方式，但心情很驚喜。某些處女座會無意間在社群軟體得知前任情人的現狀，對方身邊已有新人，會在心中默默祝福他。

本週須注意的部分

健康運方面，火星持續在命宮行進，每天都十分忙碌，有過勞的傾向，體力消耗得特別快，注意血光之災，發生意外傷害的機率較高。火氣也比較大，容易長痘痘，或嘴破。

金錢運方面，在財務宮位的海王星、土星，受到在人際關係宮位的木星影響，與人發生糾紛，甚至需要動用執法人員調解。某些處女座的家族有資產分配的問題，可能需要尋求法律途徑裁決。

天秤座：

整體運勢

人際關係方面，水星在人際關係宮位逆行，會與很久不見的老同學重聚，了解彼此的近況。某些天秤座會在一些場合巧遇過去認識的故人，雙方會交換聯絡方式，再度熱絡起來。

工作運方面，木星與太陽齊聚志業宮位，會在此時轉換跑道，進入大型組織服務，或是是升上主管職，需要決策許多事務。創業階段的天秤座，業績蒸蒸日上，事業有長期發展的潛力。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的土星、海王星受到木星影響，很希望與自己的伴侶合作一個事業，但雙方的想法與步調都不合，反而造成兩人之間的情感阻礙。某些天秤座則是忙於工作，常常不能陪伴情感對象。

學業運方面，在學業宮位的金星受到火星影響，為了一些原因延畢，覺得受到了不公平的待遇，卻敢怒不敢言。某些天秤座則是在暑假期間還要到學校做研究、寫論文。

天蠍座：

整體運勢

金錢運方面，金星與天王星齊聚財務宮位，購物常常獲得不錯的贈品，讓你心情愉悅。有投資習慣的天蠍座，短期間內買賣投資商品，賺到不少錢，但金星受到火星影響，左手賺進，右手馬上又花掉，沒有把錢存下來。

遠行運方面，木星與太陽齊聚在遠行宮位，會有出國旅行、工作、外派、打工渡假、留學、交換學生的計畫，許多的文件陸續辦理完成，比較需要的是實際到當地尋找落腳處，以及資金的問題。

本週須注意的部分

工作運方面，水星在志業宮位逆行，會有許多文件不斷退回修正，甚至卡關在某個環節，使得事務進展不順。某些天蠍座辦公室的電子設備故障，無法好好工作，很不方便。

人際關係方面，在人際關係宮位的火星受到金星影響，有些損友老是拗你請客，常常借錢不還，對這樣的無賴很不爽，卻一直無法擺脫這段不平衡的友情，自己也不知為什麼。

射手座：

整體運勢

感情運方面，金星與天王星齊聚感情宮位，情感對象特別體貼，會為你打點好許多事情。某些射手座則會被有好感的人告白，與對方閃電交往，跌破許多人的眼鏡。

金錢運方面，木星與太陽齊聚財務宮位，會領到賠償性質的資金，這些錢可讓你過一陣子的好日子。有投資習慣的射手座，手上的標的不斷上漲，可選在適當時機獲利了結。

本週須注意的部分

工作運方面，火星持續在志業宮位行進，工作量多，幾乎每天都要加班，才能把文件處理完。某些射手座則是與主管或同事個性不合，職場氣氛不良，每天都感覺很抑鬱。

遠行運方面，水星在遠行宮位逆行，這段時間千萬不要到海外旅行，容易遇到不可抗力的因素，行程受到影響。若是需要出差的射手座，則可能受困在外地，任務難以達成。

摩羯座：

整體運勢

工作運方面，金星與天王星齊聚在工作宮位，因突發性的因素，撿到幾天假期，可以好好休息一陣子。某些摩羯座正在執行機動性高，性質光鮮亮麗的工作，甚至能與名人接觸。

感情運方面，太陽、木星齊聚感情宮位，與交往對象有走進婚姻的打算，目前正在籌備相關事務。某些摩羯座與喜歡的人互訴衷曲，兩人終於決定交往，對於未來都有相同的共識。

本週須注意的部分

金錢運方面，水星在財務宮位逆行，被人積欠的款項一直無法要回來，甚至需要尋求法律途徑進行追討。有投資習慣的摩羯座，標的物在高點買進，目前被套牢，經濟狀況拮据，會考慮認賠贖回。

健康運方面，水星在疾厄宮位行進，痼疾有再度復發的狀況，重新調理與整治。並要當心病毒感染，造成呼吸系統發炎，一旦生病或感冒，會需要花較長的時間治療，才能康復。

水瓶座：

整體運勢

感情運方面，水星在感情宮位逆行，與喜歡過的人再度重逢，會與對方交換聯絡方式，再續前緣。某些水瓶座則是會和分手的情人舊情復燃，雙方都有意復合，破鏡重圓。

工作運方面，木星與太陽齊聚工作宮位，在職場的地位提升，待遇變好，可徹底展現自己的專業能力。某些水瓶座則是進入組織較大的體系服務，工作內容也比較輕鬆，感覺很安穩。

本週須注意的部分

金錢運方面，火星持續在財務宮位行進，當心信用資料被盜用，或是遺失錢包，使你需要重新辦理許多證件。有投資習慣的水瓶座，投資標的不斷下跌，目前套牢在高點。

健康運方面，火星持續在疾厄宮位行進，最近火氣較大，常常長痘痘或是嘴破，要注意作息與飲食。當心血光之災，發生意外傷害的機率較高。同時也容易罹患急性疾病，某些器官突然發炎，嚴重的話，甚至需要動手術治療。

雙魚座：

整體運勢

感情運方面，木星與太陽齊聚戀愛、子女宮位，與喜歡的人感情甜蜜，雙方會有生育小孩的共識。單身的雙魚座桃花盛開，會有許多人對自己表示好感，這段時間脫單的機率也較高。

家宅運方面，金星與天王星齊聚家宅宮位，家中會需要換新大型傢俱，或是重新裝潢修繕，某些雙魚座則是有較多時間與家人相處，有一起出門旅遊的計畫，也可能常常被長輩請客吃飯。

本週須注意的部分

工作運方面，水星在工作宮位逆行，許多文件不斷來回修正，需要有些耐心。常備份檔案，很可能因為意外事件，造成檔案遺失與刪除。某些雙魚座辦公室的電子器材故障，造成工作停擺。

健康運方面，水星在健康宮位逆行，痼疾復發，需要常常跑醫院調養、治療。當心病毒感染，引發呼吸系統發炎，一旦生病，會需要花較久的時間休養才能痊癒。同時有過勞的傾向，使得身體免疫系統變差。

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