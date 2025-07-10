數年一見「星空三重奏」來了！ 天文館曝最佳觀賞時機、方位

7月天象精彩，北市天文館透露近日天象將出現一場罕見又浪漫的天文邂逅，金星與金牛座一等亮星畢宿五、畢宿星團，將在東方低空相會，並於12日達到最接近位置，齊聚於3度內，民眾可於東方空闊地點觀賞這數年難得一見「星空三重奏」。

天文館表示，素有「晨星」之稱金星，近期以-4.1等的耀眼光芒高掛於黎明前的夜空，是全天最亮的一顆星，這次它的「舞伴」為金牛座主星，一等亮的紅巨星畢宿五，以及在其近旁的畢宿星團。

天文館說，畢宿星團不僅是最知名的疏散星團之一，而且它和畢宿五共同構成V字形的金牛座臉部，而金牛的火紅怒目正是畢宿五。雖然畢宿五和畢宿星團在視線方向很近，但前者距離地球約65光年，畢宿星團卻與地球有153光年之遙，兩者間無實際關聯。

天文館表示，12日的前後幾天都適合欣賞這場星空邂逅，三個星體於凌晨2時30分左右陸續從東方地平線升起，在東方空闊地點都可觀賞，建議先找最亮的金星，在其下方約5度處找到肉眼即可看見的畢宿五，再配合雙筒望遠鏡欣賞視野中由許多碎鑽般小星組成的畢宿星團。

天文館也透露，11日清晨從畢宿五朝向金星延伸兩倍遠處，還可以找到美麗的昴宿星團，俗稱七姐妹星團，可搭配雙筒望遠鏡觀賞，且金星與畢宿五、畢宿星團會合並非經常出現，每隔數年才有機會目睹三者。