婚姻有歧見…三星座會坐下來溝通！巨蟹有同理心、他討厭「有話不說」

在婚姻中，每個人的生活方式都有所不同，夫妻間應理性溝通，才能避免不必要的爭執。星座專家白瑜老師在節目《命運好好玩》中分享3個願意在婚姻中溝通的星座，看它們是如何在分歧中找到相處的方式。請參考太陽、上升、金星、7宮星座。

TOP3 巨蟹座／用關懷取代指責

無論是哪一個人出問題，巨蟹座都會找到一個方式，讓大家一起變得更好，從來不會想站在對方對立面指責他，而是努力站在對方立場，思考他想要什麼、需要什麼，用關懷的方式化解雙方的爭執。

TOP2 雙子座／討厭冷場和猜忌

雙子座本來就是對外活潑，對家人話不多的星座，很討厭對方「有話不說」，覺得沒必要這樣持續下去，需要好好溝通，就算沒在一起，也希望雙方尊重彼此，找到平衡點。

TOP1 天秤座／努力用理性表達

面對兩人習慣、生活方式、背景不同，天秤座會先不把自己情緒主體化，而是及時抽離，用理性的方式與對方及時溝通，就算家人爭吵時會不客氣，他也能分辨吵架的核心，冷靜、理性的與他人進行溝通，尊重彼此需求，在磨合中才會更加順利。

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