快訊

傳讓步「千億撥補台電」基層炸鍋 國民黨重申：寸土不讓

經典賽／啟動！蔡其昌攜手郭泓志抵美 拜會3位台美混血球星

不滿強制要求裝設身分辨識設備！遊覽車駕駛交通部扛棺材抗議 警方舉牌警告

你上榜了嗎？超強記憶力星座 TOP5 出爐 第一名根本人形硬碟

聯合新聞網／ 安妞星座
圖／ingimage
圖／ingimage

有些星座天生記憶力驚人，不但能記住細節，連情緒與對話都不放過！像是做事一板一眼的土象星座、觀察入微的水象星座，都在這次的記憶力TOP5榜上有名。快來看看你或你身邊的人是不是也上榜了！

TOP 5：摩羯座

摩羯座的記憶力好，來自他們天生認真又有耐心的個性。他們不會急著記下一堆資訊，而是一步一步慢慢吸收，確保真的理解了再牢牢記住。加上摩羯座很重視實用性，只要是對目標有幫助的事，他們就會牢記不忘。他們不容易被情緒干擾，頭腦清楚又有條理，能把事情分類記下來，需要時也能準確找出來。無論是工作細節、生活瑣事，或是別人說過的話，摩羯座都能記得一清二楚，是個默默但可靠的「記憶型」星座。

TOP 4：金牛座

金牛座的記憶力好，主要是因為他們做事踏實、不慌不忙，喜歡把事情慢慢消化後記下來。他們不會急著去背很多資訊，而是用理解和實際經驗去記住，所以記得特別牢。金牛座也是很重感覺的星座，跟人有關的事、熟悉的場景或情緒，他們特別容易記得清楚。而且他們很重視生活中的細節，像是朋友喜好、過去的對話或重要日子，常常不會忘。雖然他們學得慢一點，但記住的東西卻能記得很久，是屬於那種「記一次就很難忘」的類型。

TOP 3：巨蟹座

巨蟹座的記憶力非常好，因為他們是情感非常細膩的星座，對於跟情緒有關的事情特別容易記住。只要某件事讓他們感動、難過或開心過，他們就會牢牢記在心裡，甚至連細節都記得很清楚。巨蟹也很念舊，常常會回想過去的人事物，這種反覆在腦中重播的習慣，讓他們不知不覺就把很多記憶牢牢鎖住了。此外，巨蟹座很在意人際關係，別人說過的話、做過的事他們常會放在心上，不輕易忘記。他們不像是死記硬背型，但憑著感受力和情感深度，反而能記得比別人還多。

TOP 2：天蠍座

天蠍座的記憶力好，源自於他們天生觀察力強、頭腦冷靜，對細節特別敏感。很多人沒注意到的小事，天蠍卻能悄悄記下來，而且記得非常清楚。他們的個性比較謹慎、不輕易相信別人，所以會特別留意每個人的言行舉止，也會把過去發生的事牢牢記住，避免重蹈覆轍。天蠍座也很重情感，一旦牽涉到愛、恨、傷害或信任，他們幾乎不會忘記。他們記憶深刻，不只是因為腦子好用，更因為對人性、情感和細節都很在乎，記憶力自然就比一般人來得厲害。

TOP 1：處女座

處女座的記憶力被認為是12星座中最好的，顯示出他們做事細心、有條理，腦袋像資料庫一樣會自動分類和整理資訊。他們不只看表面，而是會深入理解每個細節，再把重點記住，所以記憶特別精準。處女座也有點完美主義，不容許自己忘東忘西，對自己要求很高，自然會努力把該記的事情牢牢記住。無論是工作細節、重要日子、還是別人講過的一句話，他們常常都能清楚回憶出來。加上他們思路清楚、不容易被情緒干擾，讓處女座在需要靠記憶力的時候總是表現得特別出色。

此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

土象星座 情緒 摩羯座 處女座

延伸閱讀

心寒啦！3星座男對小孩大方卻對妻小氣...天蠍錙銖必較、摩羯「我兒接班人」

家暴男殺妻竟與《我們與惡的距離2》劇情驚人相似！這些星座恐成可怕枕邊人？

這不吃那不吃！「三大星座」最挑食…處女龜毛、第一名對吃有夠堅持

2025下半年12星座運勢公開：處女座像「甜辣醬」滋味豐富、「這星座」年底將大翻身！

相關新聞

人不可貌相！看似好脾氣其實骨子裡霸氣外露 這些星座逆鱗千萬別碰啊

俗話說得好：「人不可貌相，海水不可斗量。」在日常生活中，我們常常會遇到一些看似脾氣很好的人，他們平時待人接物溫和有禮，彷彿人畜無害。然而，當你不小心觸碰到他們的底線時，才會驚覺他們骨子裡隱藏著一股不可忽視的霸氣。

你上榜了嗎？超強記憶力星座 TOP5 出爐 第一名根本人形硬碟

有些星座天生記憶力驚人，不但能記住細節，連情緒與對話都不放過！像是做事一板一眼的土象星座、觀察入微的水象星座，都在這次的記憶力TOP5榜上有名。快來看看你或你身邊的人是不是也上榜了！

天生好命不是傳說！「3生肖女」一生順遂、財運旺、幸福滿載

在命運的舞台上，有些生肖女性彷彿自帶幸運光環，不僅事業有成，家庭美滿，財運也不請自來。根據「搜狐網」分析，屬雞、屬龍與屬豬的女性可說是「上等命」代表，從年輕到老，人生一路順風，福氣綿延。

數年一見「星空三重奏」來了！ 天文館曝最佳觀賞時機、方位

7月天象精彩，北市天文館透露近日天象將出現一場罕見又浪漫的天文邂逅，金星與金牛座一等亮星畢宿五、畢宿星團，將在東方低空相...

常在「硬ㄍㄧㄥ」！四生肖超級玻璃心…別人一句話就會超受傷

「玻璃心」常用來形容人的內心過於脆弱、敏感，不夠堅強，像玻璃一樣易碎，容易受到傷害打擊。旺好運分享，以下4個生肖的心理素質可能還不夠強大，所以都有點玻璃心的傾向喔！

每日星座運勢／水瓶高難度工作突顯 與眾不同實力

2025-07-10牡羊座短評：穩定情緒，理清頭緒。【整體運】今天感情方面有點被動，不想與對方太過接觸，想要有獨處的空間。理財方面運勢比較低落，對於市場沒有什麼判斷力，很難找到合適的切入口，今天只宜觀

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。