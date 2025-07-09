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4生肖不拘小節、事業飛升...龍直率坦蕩 他創意無限

聯合新聞網／ 綜合報導
搜狐網分享4個坦率大方、不拘小節，事業有成的生肖。圖／AI生成
搜狐網分享4個坦率大方、不拘小節，事業有成的生肖。圖／AI生成

坦率大方的人較容易得到他人信任，在事業的路途中，也容易得到貴人的幫助。搜狐網分享4個坦率大方、不拘小節、事業有成的生肖，來看看他們是如何藉由坦率的個性邁向成功的吧！

生肖虎／豪邁果斷 見解獨特

屬虎的人性格豪邁果斷，從不會陷入猶豫之中，與他人交往也特別真誠，不喜歡虛偽的事物，總能得到他人的尊重。在事業上，也有獨特的見解，敢於嘗試新事物，捕捉他人無法察覺的商機，自然容易獲得財富。

生肖龍／志向高遠 氣度非凡

屬龍的人心懷大志，總是有遠大的夢想，從來不會滿足現況，在人際交往中，特別直接坦率，不喜歡跟他人繞圈子，在人群中特別受歡迎。事業上，屬龍的人有獨特的創造力和異於常人的執行力，敢於去做，總能脫穎而出，事業前程一片光明。

生肖馬／熱情奔放 勇往直前

屬馬的人性格非常熱情，喜歡自由、不喜歡被他人拘束；在事業上擁有敏銳的觀察力，敢於嘗試，不害怕困難挑戰，總能抓住機會、勇往直前，透過自身的熱情和努力，自然能得到更多金錢。

生肖猴／機智靈活 創意無限

屬猴的人非常聰明，且性格活潑開朗，很擅長人際交往，總能用幽默方式化解衝突。事業上，擁有比他人聰明的頭腦，總是能想出更多賺錢的方式，讓人自嘆不如，靠借自己的智慧，往往能創造出一個又一個佳績，財富自然會跟著增加。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖運勢

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