3星座組合越吵越恩愛...雙子X射手「口嫌體正直」、這組相愛相殺火辣辣

夫妻相處，因彼此價值觀不同，難免會出現爭執。星座專家艾菲爾老師在節目《命運好好玩》中分享3個越吵越恩愛的星座組合，提醒民眾夫妻之間還是要以溝通為主，請參考太陽、上升星座。

TOP1 牡羊VS天蠍／相愛相殺 火花四射

本來是水火不容的星座組合，水象星座是以感受和心情為主，火象卻是想要就想立刻擁有，彼此會有較多摩擦，但是藉由不斷吵架，不斷溝通，能夠讓彼此更加了解自身個性，會有「互補性」，吵完後仍然能回歸甜蜜時光。

TOP2 雙子VS射手／鬥嘴互虧 小打小鬧

雙子座是比較喜歡溝通的星座，但是溝通都會帶一點刺，會有些尖銳，射手座被刺到後會適度反擊，比如開一些小玩笑，不希望夫妻間太嚴肅，彼此鬧來鬧去、鬥來鬥去，但彼此心裡面還是有對方，嘴巴喜歡互虧，但身體很誠實。

TOP3 處女VS魔羯／冷面夫妻 為錢溝通

雙方會針對現實的問題爭吵，例如水電費超支、小孩子學費怎麼辦，為了生活中實際需要的問題進行溝通，感覺夫妻雙方很冷漠，但透過這樣的溝通，能讓家庭能夠延續。建議夫妻雙方能更浪漫一點，可以去看看音樂會或演唱會，享受夫妻難得的相處時光。

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