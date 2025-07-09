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心寒啦！3星座男對小孩大方卻對妻小氣...天蠍錙銖必較、摩羯「我兒接班人」

聯合新聞網／ 綜合報導
星座專家艾菲爾老師分享3個對子女大方對老婆小氣的星座男。示意圖／AI生成
星座專家艾菲爾老師分享3個對子女大方對老婆小氣的星座男。示意圖／AI生成

婚姻生活中，如何兼顧兒女和老婆的需求，是每個男人都要學會的課題。星座專家艾菲爾老師在節目《命運好好玩》中分享3個對子女大方對老婆小氣的星座男，快來看看都有哪些星座上榜吧！請參考太陽、上升星座。

TOP3 處女座／兒女留學OK 不准妻出國玩

處女座的人比較勤儉持家，認為在婚姻中，夫妻應該要共同努力分擔家計，覺得太太不應該太亂花錢，會勸告太太省錢，但會全心全力照顧兒女，會希望兒女出國留學，但如果太太想出國，則會立刻拒絕。

TOP2 天蠍座／望子成龍栽培 對妻錙銖必較

天蠍男婚前大方浪漫，婚後對已經是「甕中之鱉」的太太不會花費心力，但對於兒女則會用心栽培，希望兒女做出光宗耀祖的事情，對太太就非常錙銖必較，非常吝嗇，不願意替老婆換壞掉的包包，覺得買打折品也可以，不希望老婆太花錢。

TOP1 摩羯座／孩子是接班人 老婆只是主婦

摩羯座非常器重孩子，會想讓孩子繼承整個公司，因此非常用心栽培孩子，學英文、學數學、學體育都讓他上，將孩子設定為接班人，但是只當太太為「家庭主婦」，權限只在居家上，並指示太太要節省一點。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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