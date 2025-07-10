「3生肖X出生月」下半年有桃花劫！猴落入投資騙局、2動物遇愛情騙子

兩性關係中，可從平時互動細節上，分辨對方是否在欺騙你。命理專家廖翊樺老師在節目《命運好好玩》中分享3個下半年恐遇情感詐騙的生肖命格，提醒民眾要好好保護自己。

TOP1 生肖狗（農曆2月生）／桃色糾纏 人格崩毀

有人會跟你噓寒問暖或建立關係，特別是在網路上，先取得你好感，在透過照片或視訊關係，留下你不雅照或影片，再藉此威脅你，挖空你的錢財。因此屬狗的人要提防網路上的「情感詐騙」。

TOP2 生肖猴（農曆8月生）／佈線牽引 墜落深淵

屬猴的人可能遇到看上去很厲害、很有錢，進出都是五星級飯店、開名車的人，然後開始分享他的獲利方式，引誘你心動，想進入他富豪的圈子，於是會開始跟著他投資，逐漸上了他的當，把錢匯出去，才驚覺這是被特意布局的詐騙陷阱。

TOP3 生肖豬（農曆11月生）／桃花障目 自我屏蔽

下半年會被桃花遮住眼睛，每個人都告誡你的對象不好，他在對你情緒勒索，只希望得到你的資源，但你總會覺得對方曾經的故事很感動，同情他的遭遇，以為對方是生命中唯一的燈光，去不斷地援助對方，匯錢給對方，造成自己金錢上的損失。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。