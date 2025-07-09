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賀成交！4大生肖7月「一開口就印鈔票」 生意旺到接不完

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為談生意成功示意圖。圖/AI生成
圖為談生意成功示意圖。圖/AI生成

搜狐網分享，7月有四個生肖彷彿打通「業務體質」，只要開金口，就能賺大錢。人脈通錢脈，在生意場上左右逢源，案子接不完，財源滾滾來。

🐵猴：談判高手 攻心為上

屬猴的人聰明靈活、反應快，是公認的溝通高手。7月的他們在商場上如魚得水，總能一語中的抓住客戶心理，甚至用幽默拉近距離。無論是面對新客戶還是熟客回訪，屬猴人都能說出讓人信服的話，話術與觀察力並用，讓人不買都難。

🐴馬：熱情開朗 有問必答

屬馬的人個性開朗健談，7月這股能量在業務上發揮得淋漓盡致。他們不怕主動出擊，對客戶充滿熱情與誠意，對產品優勢更能說得繪聲繪影。再加上極佳的應變能力，客戶提出再多問題，他們都能從容應對，成功贏得信任與生意。

🐍蛇：字字珠璣 理性說服

屬蛇的人說話不多，但每一句都能切中要點。7月他們在談判桌上格外亮眼，不浪費口舌，用精準判斷抓住客戶需求，再以策略性語言穩穩成交。他們不靠情緒打動人，而是靠專業與洞察力說服對方，把機會化成真金白銀。

🐷豬：打溫情牌 有口皆碑

屬豬的人親切溫和，與客戶互動像鄰家哥哥姊姊般自然親近。七月他們靠著傾聽與耐心，穩穩抓住客戶心，讓人一試成主顧。不只如此，他們的好口碑也在客戶間口耳相傳，介紹新客戶上門的情況頻繁出現，生意自然一波接一波。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖

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