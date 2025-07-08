快訊

iPhone無法安裝App原因「藏一警訊」！Apple官網教5招解決

學界AI人才大流失 美博士生進企業年薪是指導教授5倍

獨／立委鄭正鈐遭控欠千萬開庭要求不准旁聽 法官：不是推法庭直播？

聽新聞
0:00 / 0:00

指背星攪局！小暑過完4生肖禍從口出？豬流言纏身、「2動物」太安靜也中箭

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為職場霸凌、百口莫辯示意圖。圖／AI生成
圖為職場霸凌、百口莫辯示意圖。圖／AI生成

7月7日「小暑」節氣剛過，紫微斗數中的「指背星」悄悄發功，這顆星象徵「說者無心，聽者有意」，可能流言四起，小事情被誤會放大，卻百口莫辯的困境。紫微斗數 一點通 姚本軍臉書分享，有四個生肖小暑過後特別當心，在工作職場容易被誤解，就算一句好話，也可能惹來攻擊。

🐍蛇：低調不說話 卻被說「難搞」

屬蛇的人一向謹慎低調，這段期間容易因不多話被貼上「冷漠、不合群、難相處」的標籤。即使蛇理性發言，也可能被說太強勢，遭到曲解。建議蛇不要再沉默以對，而是用更柔軟、策略性方式說明立場，並且透過第三方建立良好觀感，以免情緒反擊「越解釋越糟糕」。

🐷豬：一句玩笑話 竟流言纏身

屬豬的人樂觀隨和，講話也常帶點玩笑意味，小暑過後，豬上班時的玩笑話容易被「外界」斷章取義。當跨部門溝通、或是與外部單位合作時，豬要小心評論，建議不要口頭說說，最好是有邏輯、有紀錄的方式說明。記得凡事留痕，有理有據最保險。

🐭鼠：團隊插刀 信任感破滅

屬鼠的人口才好、人緣佳，但這段期間卻容易出現「同事、下屬」內部溝通不良、信任破滅的問題。鼠近日可能會遇到下屬說壞話，同事卸責、小圈圈放話問題，導致鼠被認為「控制慾強」、「推卸責任」。建議鼠真誠溝通，避免私下口頭承諾，凡事白紙黑字更安全。

🐮牛：埋頭苦幹 不融入團隊？

屬牛的人向來埋頭苦幹，不愛多說話，但這段期間的沉默可能會被誤會成「自我中心」、「不懂變通」、「不融入團隊」。明明很努力，但可能因為太沉默而不被上級認可，挫折感倍增。建議牛塑造團隊中的自我形象，要在對的時機、對的人面前，適度展現成果，貢獻才能被看見。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

小暑 生肖 職場

延伸閱讀

這不吃那不吃！「三大星座」最挑食…處女龜毛、第一名對吃有夠堅持

家暴男殺妻竟與《我們與惡的距離2》劇情驚人相似！這些星座恐成可怕枕邊人？

不是天之驕子！4生肖「靠努力翻身」7月迎財富…狗遇貴人、他要加薪了

不是天之驕子！4生肖「靠努力翻身」7月迎財富…狗遇貴人、他要加薪了

相關新聞

大隻雞慢啼！四生肖早年辛苦…40歲開始逆襲！遇見伯樂開掛、職場放光芒

人生上半場跌跌撞撞很辛苦，一直有志難伸嗎？別太難過，或許40歲人生下半場會風生水起喔！搜狐網分享有四個生肖，人到40歲會大大轉運，重新洗牌。經歷挫敗與沉澱後，他們逐漸擁有屬於自己的節奏與格局，也終於迎來高光時刻。

指背星攪局！小暑過完4生肖禍從口出？豬流言纏身、「2動物」太安靜也中箭

7月7日「小暑」節氣剛過，紫微斗數中的「指背星」悄悄發功，這顆星象徵「說者無心，聽者有意」，可能流言四起，小事情被誤會放大，卻百口莫辯的困境。紫微斗數 一點通 姚本軍臉書分享，有四個生肖小暑過後特別當心，在工作職場容易被誤解，就算一句好話，也可能惹來攻擊。

家暴男殺妻竟與《我們與惡的距離2》劇情驚人相似！這些星座恐成可怕枕邊人？

近日土城家暴男當街殺死妻子和小姨子，各界譁然，妻子保護令才剛生效，卻仍遭到狠夫毒手，案情竟與上周才播畢的《我們與惡的距離2》劇情不謀而合，只能說戲如人生。劇中張翰飾演的丈夫因生意失敗，對飾演妻子的朱芷瑩家暴，妻子申請了保護令卻仍遭騷擾，最後丈夫抓狂高喊「想看小孩」，埋伏在娘家附近挾持妻兒，發生車禍三死，只剩幼女獨活。

不是天之驕子！4生肖「靠努力翻身」7月迎財富…狗遇貴人、他要加薪了

不是每個人都天生聰明人，有些人起跑點不夠好，卻能靠著後天努力翻身，打出一片天。搜狐網分享，4生肖不是天生聰明人，卻靠著努力，7月翻身大賺特賺，財運水漲船高。

這不吃那不吃！「三大星座」最挑食…處女龜毛、第一名對吃有夠堅持

其實很多人都愛挑食，只想吃自己想吃的食物，讓我們一起來看看「這些星座」原來「非常愛挑食」！？

每日星座運勢／天蠍工作謙虛不躁進 以免落人口實

2025-07-08牡羊座短評：細節決定成敗。【整體運】今天一不小心便會暴露自己的粗心大意，惹怒了對方還不自知，過馬路時牽起他的手，會讓他感到溫暖；一成不變的生活激起你對快樂的渴求，做一件沒做過又興趣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。