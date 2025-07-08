指背星攪局！小暑過完4生肖禍從口出？豬流言纏身、「2動物」太安靜也中箭

7月7日「小暑」節氣剛過，紫微斗數中的「指背星」悄悄發功，這顆星象徵「說者無心，聽者有意」，可能流言四起，小事情被誤會放大，卻百口莫辯的困境。紫微斗數 一點通 姚本軍臉書分享，有四個生肖小暑過後特別當心，在工作職場容易被誤解，就算一句好話，也可能惹來攻擊。

🐍蛇：低調不說話 卻被說「難搞」

屬蛇的人一向謹慎低調，這段期間容易因不多話被貼上「冷漠、不合群、難相處」的標籤。即使蛇理性發言，也可能被說太強勢，遭到曲解。建議蛇不要再沉默以對，而是用更柔軟、策略性方式說明立場，並且透過第三方建立良好觀感，以免情緒反擊「越解釋越糟糕」。

🐷豬：一句玩笑話 竟流言纏身

屬豬的人樂觀隨和，講話也常帶點玩笑意味，小暑過後，豬上班時的玩笑話容易被「外界」斷章取義。當跨部門溝通、或是與外部單位合作時，豬要小心評論，建議不要口頭說說，最好是有邏輯、有紀錄的方式說明。記得凡事留痕，有理有據最保險。

🐭鼠：團隊插刀 信任感破滅

屬鼠的人口才好、人緣佳，但這段期間卻容易出現「同事、下屬」內部溝通不良、信任破滅的問題。鼠近日可能會遇到下屬說壞話，同事卸責、小圈圈放話問題，導致鼠被認為「控制慾強」、「推卸責任」。建議鼠真誠溝通，避免私下口頭承諾，凡事白紙黑字更安全。

🐮牛：埋頭苦幹 不融入團隊？

屬牛的人向來埋頭苦幹，不愛多說話，但這段期間的沉默可能會被誤會成「自我中心」、「不懂變通」、「不融入團隊」。明明很努力，但可能因為太沉默而不被上級認可，挫折感倍增。建議牛塑造團隊中的自我形象，要在對的時機、對的人面前，適度展現成果，貢獻才能被看見。

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